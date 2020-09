Aktien Schweiz stecken erneut schwache US-Börsen weitgehend weg

ZÜRICH (Dow Jones)--Der Schweizer Aktienmarkt hat am Freitag davon profitiert, dass er von den eher schwerfälligen Pharma- und Bankenaktien sowie Nestle als Schwergewichten dominiert wird. Während die Nachbarbörsen in Europa im Sog erneuter starker Verluste an der Wall Street - insbesondere bei Technologieakten - stärker nachgaben, fiel das Minus beim SMI weniger deutlich aus.

Der SMI verlor 0,7 Prozent auf 10.153 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 17 Kursverlierer und 3 -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 54,18 (Donnerstag: 63,29) Millionen Aktien.

Bankaktien wurden tendenziell gestützt von Konsolidierungsfantasie, nachdem bekannt wurde, dass in Spanien Caixabank und Bankia über einen Zusammenschluss Gespräche führen. Credit Suisse kamen so mit einem Minus von 1,3 Prozent durch den erneut schwierigen Börsentag, UBS büßten nur 0,5 Prozent ein. In der zweiten Reihe verbilligten sich Julius Bär um 1,0 Prozent.

Nestle verloren 0,9 Prozent, Novartis 0,5 Prozent. Für Roche ging es trotz positiver Nachrichten um 0,9 Prozent nach unten. Der Pharmariese hat von der US-Gesundheitsbehörde eine Notfall-Genehmigung für den Schnelltest von Sars-CoV-2 und Influenza A/B erhalten.

Tagesgewinner waren ohne neue Nachrichten ABB mit einem Plus von 1,2 Prozent. Daneben schlugen sich die Uhrenhersteller Swatch und Richemont nach zuletzt günstigen Konjunktursignalen aus dem wichtigen Absatzland China erneut besser als der breite Markt mit nur minimalen Kursbewegungen.

Givaudan kamen um ein halbes Prozent zurück auf 3.799 Franken. Baader hat das Kursziel für die Aktie auf 4.000 von 3.070 Franken deutlich erhöht nach Vorlage guter Halbjahreszahlen. Zu erwarten seien im Gesamtjahr operatives Ergebnis und Margen, die im Vergleich zum Vorjahr über dem Konsens liegen dürften, hieß es. Die Analysten zeigen sich angetan vom hochqualitativen, risikoarmen und diversifizierten Geschäftsmodell bei Givaudan.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos/cbr

(END) Dow Jones Newswires

September 04, 2020 11:44 ET (15:44 GMT)