Aktien Schweiz steigen über 10.500-Punkte-Marke

ZÜRICH (Dow Jones)--Mit Aufschlägen hat der schweizerische Aktienmarkt den Handel am Dienstag beendet. Dabei ist der SMI erstmals seit Ausbruch der Corona-Pandemie wieder über die Marke von 10.500 Punkten geklettert.

Der SMI gewann 0,6 Prozent auf 10.520 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 15 Kursgewinner und 5 -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 48,57 (zuvor: 56,19) Millionen Aktien.

Marktteilnehmer verwiesen auf positiv aufgenommene Konjunkturdaten aus China und den USA, die auf eine globale Wirtschaftserholung hindeuteten. Auch die anhaltenden Hoffnungen, dass die Pharmakonzerne bald einen Durchbruch bei der Entwicklung eines Corona-Impfstoffs vermelden könnten, stützte das Sentiment. Am Montag hatten Nachrichten von Pfizer und Astrazeneca zu ihren Impfstoff-Kandidaten die US-Börsen mit nach oben getrieben.

So waren es denn auch die Pharmawerte, die den SMI anführten. Roche und Novartis gewannen 1,7 bzw. 1,4 Prozent. Alcon verbuchten ein Plus von ebenfalls 1,7 Prozent und Lonza rückten 1,2 Prozent vor. Gewinner waren zudem konjunktursensitive Werte wie Adecco (plus 1,0 Prozent).

Hatten am Montag noch Fusionsspekulationen Credit Suisse und UBS beflügelt, kamen die beiden Werte nun mit skeptischen Tönen von Analysten wieder zurück. So sehen die Analysten von ING beträchtliche Umsetzungsrisiken aufgrund der Komplexität einer möglichen Fusion. Credit Suisse rutschten 2,8 Prozent ab, UBS verloren 2,1 Prozent.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/err/mgo

(END) Dow Jones Newswires

September 15, 2020 11:50 ET (15:50 GMT)