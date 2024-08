Aktien Schweiz stramm auf Erholungskurs - Satte Gewinne querbeet

Von Steffen Gosenheimer

ZÜRICH (Dow Jones)--Der Schweizer Aktienmarkt hat sich am Mittwoch der Erholungsbewegung an den internationalen Börsen nach den vorangegangenen sehr schwachen Handelstagen angeschlossen. Sämtliche Titel im Leitindex SMI legten zu, dabei belief sich selbst das kleinste Plus beim "Schlusslicht" Swisscom noch auf 1,2 Prozent. Die ebenfalls als defensiv geltende Nestle-Aktie belegte mit einem Anstieg von 2,0 Prozent den drittletzten Platz. An der Spitze rangierten UBS und Novartis mit Kursaufschlägen von 3,8 und 3,7 Prozent. Der SMI gewann 2,9 Prozent auf 11.843 Punkte. Umgesetzt wurden 20,61 (Dienstag: 26,17) Millionen Aktien.

Zur Stimmungsaufhellung trug bei, dass viele Marktakteure die jüngste Talfahrt als teils fällige Korrektur bewerten, die aber zu heftig ausgefallen sei. Am Nachmittag kam nochmals Rückenwind von der Wall Street, weil sich dort die am Vortag begonnene Erholungsbewegung dynamisch fortsetzte. Für etwas Unterstützung sorgte daneben der Franken. Er schwächte sich deutlicher ab, nachdem er an den Krisentagen vor und nach dem Wochenende als sicherer Hafen noch stärker gesucht gewesen war. Mit einem billigeren Franken verbessern sich die Exportchancen Schweizer Unternehmen.

Mit einem Plus von 2,9 Prozent lagen Roche im SMI-Mittelfeld. Der Pharmakonzern erwägt, sein US-Krebsdaten-Startup Flatiron Health zu verkaufen oder teilweise zu veräußern. Die Zugehörigkeit von Flatiron schränke die Fähigkeit des Startups ein, mit Konkurrenten zusammenzuarbeiten, berichtete die Financial Times unter Berufung auf ungenannte Quellen.

