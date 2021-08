Aktien Schweiz Tagessieger in Europa - CFO-Wechsel bewegt Kurse

ZÜRICH (Dow Jones)--Am Mittwoch noch bei den Schlusslichtern in Europa, hat der Schweizer Aktienmarkt am Donnerstag im europäischen Kontext am besten abgeschnitten. Gleichwohl fiel das Plus mit 0,4 Prozent eher moderat aus.

Zur Erholung trugen jene Aktien bei, die am Vortag den Index noch nach unten gezogen hatten, die Schwergewichte Nestle, Novartis, Roche und ABB, die um bis zu 1,0 Prozent zulegten. Moderate Verluste gab es bei den beiden am Vortag noch festen Bankaktien Credit Suisse und UBS.

Der SMI ging mit 12.409 Punkten aus dem Tag. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 13 Kursgewinner und 6 -verlierer gegenüber, unverändert schloss die Swisscom-Aktie. Umgesetzt wurden 22,63 (Mittwoch: 27,73) Millionen Aktien.

Fast am Ende des Leitindex rangierten Lonza (-0,6%). Hier sorgte offenbar die Nachricht für etwas Enttäuschung, dass das Unternehmen zum 1. Dezember einen neuen Finanzchef (CFO) bekommt, weil der bisherige zu Softwareone wechselt. Philippe Deecke übernimmt das Amt bei dem Chemie- und Pharmaunternehmen von Rodolfo J. Savitzky, der seit 2016 Finanzchef war. Deecke kommt von Novartis, wo er zuletzt als globaler Finanzchef für Novartis Oncology tätig war. Die Softwareone-Aktie legte um 4,3 Prozent zu.

In der zweiten Reihe profitierten Stadler Rail (+3,2%) von einer Hochstufung auf "Overweight" durch die Analysten von JP Morgan. Sie erwarten positive Impulse aus den Konjunkturpaketen und der Verkehrswende hin zu grüner Mobilität. Der Schienenfahrzeug-Hersteller stehe an einem Wendepunkt, denn er erwarte für das zweite Halbjahr den ersten positiven Cashflow seit dem Börsengang 2019.

