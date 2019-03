Aktien Schweiz treten auf der Stelle - Bankaktien wieder schwach

ZÜRICH (Dow Jones)--Der Schweizer Aktienmarkt hat am Donnerstag nach einer Berg- und Talfahrt kaum verändert geschlossen. Wie auch die anderen Börsen in Europa wogen die Akteure die von der US-Notenbank verkündete Zinspause gegen die damit letztlich im Zusammenhang stehende Konjunkturskepsis auf.

Der SMI verlor 0,1 Prozent auf 9.454 Punkte. Von den 20 SMI-Werten schlossen 14 niedriger und 6 höher. Umgesetzt wurden 49,01 (zuvor: 59,22) Millionen Aktien.

Tagesverlierer waren erneut Bankaktien. Nachdem am Vortag noch pessimistische Aussagen der UBS zum Geschäftsumfeld im ersten Quartal belastet hatten, war es diesmal die Aussicht auf weiter niedrige Zinsen nach den taubenhaften Aussagen der US-Notenbank. Das Niedrigzinsumfeld macht das Kreditgeschäft für die Banken weniger lukrativ und erschwert die Vermögensanlage in Zinspapieren. UBS, Julius Bär und Credit Suisse rangierten ganz am Ende im SMI mit Verlusten von 1,6 bis 1,9 Prozent.

Die Versicherer Zurich Insurance, Swiss Re und Swiss Life lagen ebenfalls im Minus bei allerdings kleineren Einbußen. SMI-Tagesgerwinner waren Nestle mit einem Aufschlag von 0,8 Prozent.

In der dritten Reihe verloren Zur Rose 5,3 Prozent. Die Internetapotheke hat 2018 unter dem Strich einen Verlust von 39,1 nach 36,3 Millionen Franken im Jahr zuvor eingefahren. In diesem und den kommenden Jahren will sich die Mutter der niederländischen Versandapotheke Doc Morris auf die Integration der seit dem Börsengang im Juli 2017 übernommenen vier Gesellschaften und die Umsetzung der operationellen Synergien konzentrieren. Weil die Konsenserwartung bereits 2019 von einem Umsatzwachstum von 35 Prozent und einer leicht positiven Marge beim operativen Ergebnis ausgehe, rechnet die UBS nur mit begrenztem Steigerungspotenzial der Kosensschätzungen.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos/ros

(END) Dow Jones Newswires

March 21, 2019 12:43 ET (16:43 GMT)