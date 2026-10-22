DAX 25.379 -1,0%ESt50 6.090 -1,9%MSCI World 4.953 +0,6%Top 10 Crypto 10,75 -2,8%Nas 26.134 -2,1%Bitcoin 72.694 -2,9%Euro 1,1209 -0,2%Öl 111,4 +2,3%Gold 4.054 -2,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Aktien Schweiz unverändert und damit in Europa vorn

Werte in diesem Artikel
Aktien
ABB (Asea Brown Boveri)
76.60 EUR -1.00 EUR -1.29 %
Charts | News | Analysen
Galderma
192.00 EUR 5.00 EUR 2.67 %
Charts | News | Analysen
Kühne + Nagel International AG (KN)
248.80 EUR -0.90 EUR -0.36 %
Charts | News | Analysen
Logitech S.A.
97.60 EUR 0.14 EUR 0.14 %
Charts | News | Analysen
Nestlé SA (Nestle)
92.17 EUR 2.73 EUR 3.05 %
Charts | News | Analysen
Novartis AG
140.00 EUR 2.12 EUR 1.54 %
Charts | News | Analysen
Richemont
187.50 EUR -2.60 EUR -1.37 %
Charts | News | Analysen
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
422.20 EUR 1.20 EUR 0.29 %
Charts | News | Analysen
Schindler AG NA
309.00 EUR 28.00 EUR 9.96 %
Charts | News | Analysen

DOW JONES--Der schweizerische Aktienmarkt hat am Donnerstag wieder deutlich besser abgeschnitten als das europäische Marktumfeld. Dabei profitierte die eidgenössische Börse einmal mehr von den defensiven Schwergewichten, wenngleich Roche nach Zahlenausweis nicht ganz mitspielten. Mit den Verwerfungen am französischen Anleihemarkt legte der Franken zum Euro zu. Die 10-jährige französische Rendite bei Staatsanleihen war über die gefürchtete 5-Prozentmarke gesprungen. Der SMI schloss unverändert bei 14.548 Punkten. Unter den 20 SMI-Werten standen sich zwölf Kursgewinner und acht -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 27,73 (zuvor: 22,45) Millionen Aktien.

Werbung

Als "überraschend stark" bezeichneten Händler die Geschäftszahlen von Nestle zum dritten Quartal. "Gerade am Derivatemarkt war man deutlich skeptischer und ist stark abgesichert in die Zahlen gegangen", sagte ein Händler. Laut Jefferies-Analyst David Hayes dürften die Geschäftszahlen helfen, Glaubwürdigkeit aufzubauen. Das Unternehmen habe ein stärkeres reales internes Wachstum erzielt, als von Analysten erwartet. Der Kurs stieg um 1,1 Prozent.

Roche stagnierten dagegen. Der Pharmakonzern habe enttäuschende bereinigte Umsatztrends offenbart, die Geschäftszahlen für das dritte Quartal dürften Fragen zum Wachstumskurs im nächsten Jahr aufwerfen, hieß es bei Jefferies. Novartis waren dagegen mit plus 1,6 Prozent als defensiver Wert im schwachen Börsenumfeld gesucht.

Nach schwachen Geschäftszahlen von Wettbewerber Hermes - vor allem in China - gaben in der Schweiz Richemont 1,8 Prozent ab. Mit aufgekommenen Konjunktursorgen verloren ABB 4,1 Prozent. Galderma zogen indes um 7,1 Prozent an. Laut Vontobel hat das Unternehmen die Umsatzprognose für das Jahr stärker als erwartet angehoben, die Quartalsumsätze hätten die Konsensschätzungen übertroffen. Unter der allgemeinen Technologieschwäche litten Logitech (-0,4%) und andere Sektortitel in der Schweiz.

Werbung

Schindler kletterten nach Zahlenausweis um 8,5 Prozent. Citi äußerte sich positiv und erhöhte das Kursziel. Kühne + Nagel hatte die Prognose erneut angehoben - Vontobel nahm das Kursziel nach oben. Besonders das Volumenwachstum in der Luftfahrt falle beeindruckend aus, sagte ein Händler. Der Kurs gab dennoch um 2,5 Prozent nach. Marktteilnehmer hätten den angehobenen Ausblick bereits erwartet, hieß es.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf

(END) Dow Jones Newswires

October 22, 2026 11:47 ET (15:47 GMT)

Aktuelle Nestlé Aktie News

Werbung

Nestlé Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Nestlé nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
15:51 Nestlé Overweight JP Morgan Chase & Co.
14:36 Nestlé Buy Jefferies & Company Inc.
14:16 Nestlé Market-Perform Bernstein Research
14:16 Nestlé Sector Perform RBC Capital Markets
13:56 Nestlé Neutral UBS AG

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.