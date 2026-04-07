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Aktien Schweiz vollziehen mit Nahostwaffenruhe Erleichterungsrally

08.04.26 17:45 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
ABB (Asea Brown Boveri)
70,10 CHF 5,18 CHF 7,98%
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DocMorris AG (ex Zur Rose)
5,32 CHF 0,50 CHF 10,33%
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Geberit AG (N)
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Holcim AG
69,98 CHF 4,44 CHF 6,77%
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Logitech S.A.
74,64 CHF 1,50 CHF 2,05%
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Partners Group AG
867,60 CHF 20,20 CHF 2,38%
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Richemont
151,60 CHF 11,10 CHF 7,90%
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Sika AG
136,30 CHF 7,45 CHF 5,78%
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Swatch (I)
184,70 CHF 10,65 CHF 6,12%
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UBS
32,40 CHF 1,24 CHF 3,98%
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VAT
519,00 CHF 37,60 CHF 7,81%
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DOW JONES--Die Einigung auf eine zweiwöchige Waffenruhe im Krieg zwischen den USA und dem Iran hat am schweizerischen Aktienmarkt am Mittwoch eine Erleichterungsrally ausgelöst. Befeuert wurde die Rally vom Einbruch der Ölpreise, denn Teil der Waffenruhe soll die Wiedereröffnung der Seestraße von Hormus sein. "Wir können jedoch die anhaltenden Zweitrundeneffekte auf die Weltwirtschaft nicht ignorieren, daher sollten Anleger weiterhin beobachten, wie geopolitische Risiken die Großhandelspreise, das Wachstum und die Finanzierungsbedingungen beeinflussen können", mahnte Chefvolkswirt Jeffrey Roach von LPL Financial. Die Inflation werde in diesem Monat voraussichtlich etwas "heißer" laufen, aber die Aussichten hätten sich mit dem Waffenstillstand deutlich verbessert, fügte er hinzu.

Der SMI gewann 2,5 Prozent auf 13.113 Punkte. Unter den 20 SMI-Werten verbuchten alle Titel Kursgewinne. Umgesetzt wurden 32,8 (zuvor: 22,52) Millionen Aktien. Die Aufschläge waren breit gestreut. Gesucht waren im Luxusgütersegment Richemont (+7,9%) und Swatch (+5,8%). Der Konflikt im Nahen Osten hatte zu einer Störung der Touristenströme geführt, die einen erheblichen Teil des Umsatzes mit Luxusgütern ausmachen. Europaweit zählten zyklische Titel zu den Favoriten, in der Schweiz legten ABB und Sika um 7,9 und 5,8 Prozent zu - Holcim und Geberit im Bausektor gewannen 6,8 bzw. 4,6 Prozent, und im Finanzbereich zogen UBS und Partners Group um 4 bzw. 2,4 Prozent an.

Mit nachlassenden Inflations- und in der Folge Zinssorgen zogen auch zinssensible Technologiewerte wie Logitech (+2,1%) oder VAT (+7,8%) an. Docmorris (+10,3%) folgten Wettbewerber Redcare Pharmacy nach oben. Der Markt honorierte damit die Profitabilitätsziele der Online-Apotheke bei gleichzeitig hohem Umsatzwachstum. "Profitabilität ist bei Investoren momentan wichtiger als Umsatz", sagte ein Händler.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf/brb

(END) Dow Jones Newswires

April 08, 2026 11:46 ET (15:46 GMT)

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