DOW JONES--Mit Abgaben hat der schweizerische Aktienmarkt am Donnerstag geschlossen - belastet von den defensiven Schwergewichten. Hauptthema an den globalen Börsen war das Handelsdebüt des KI-Unternehmens Anthropic in den USA, der größte Börsengang aller Zeiten. "Das alte Europa demonstriert mal wieder seine Schwäche", sagte ein Händler mit Blick auf die zunächst deutlich gestiegenen US-Börsen, die dann aber im Verlauf zurückkamen. Europa litt unter dem Rückzug aus defensiven Sektoren wie Pharma und Nahrungsmittel. Technologiewerte spielen im eidgenössischen Leitindex zudem kaum eine Rolle.

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Der SMI verlor 1,1 Prozent auf 14.722 Punkte. Unter den 20 SMI-Werten standen sich 13 Kursverlierer und sieben -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 25,28 (zuvor: 21,57) Millionen Aktien. Die defensiven Schwergewichte Novartis, Roche und Nestle gaben 3,2 Prozent, 1,0 Prozent und 1,8 Prozent ab. Bei Novartis überzeugte die mittelfristige Umsatzprognose nicht. Der Pharmakonzern erwartet von 2026 bis 2031 ein jährliches Umsatzwachstum von 5 Prozent. Zuvor waren 5 bis 6 Prozent in Aussicht gestellt worden. Zudem hatten sich Analysten eine schnellere Margenverbesserung erhofft.

Bei Nestle sprachen Händler von einem ungewöhnlich kräftigen Druck, der europaweit zu verzeichnen war. Die Inflation der Nahrungsmittelpreise lasse Verbraucher immer häufiger auf No-Name-Produkte ausweichen. Dazu würden ihre Dividenden angesichts steigender Marktzinsen unattraktiver, hieß es im Handel.

Von der Anthropic-Euphorie profitierten in der Schweiz ABB (+0,4 Prozent) und auch andere Technologiewerte. Der globale Hype um die Neuauflage des Computerspiels "GTA 6" trieb Logitech um 0,9 Prozent nach oben. Die Aktien von Richemont und Swatch zeigten sich mit Aufschlägen von 1,0 und 2,4 Prozent. Rückwind erfuhren die Aktien durch insgesamt positiv aufgenommene Uhrenexporte aus der Schweiz im Oktober. Die Uhrenausfuhren setzten ihren Aufwärtstrend fort und bauten die Zuwächse der Vormonate weiter aus.

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Partners Group übernimmt Rawlings Sporting Goods, den führenden Anbieter von Baseball- und Softball-Ausrüstung. Finanzielle Details wurden nicht bekannt. Zudem äußerte sich KBW negativ zur Aktie - der Kurs gab 0,6 Prozent nach. Stadler Rail sanken um 0,7 Prozent - belastet von der französischen Eisenbahnaktie Alstom. Nach den Gewinnwarnungen drückten nun Sorgen über eine mögliche Kapitalerhöhung. Nach einer positiven Analystenstudie kletterten Belimo um 4 Prozent.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf/brb

(END) Dow Jones Newswires

November 19, 2026 11:43 ET (16:43 GMT)