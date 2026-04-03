DAX23.755 -1,4%Est505.879 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,0600 -3,4%Nas22.797 +0,7%Bitcoin61.699 +1,2%Euro1,1704 +0,4%Öl96,86 +0,2%Gold4.794 +1,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 NVIDIA 918422 BASF BASF11 Deutsche Telekom 555750 Infineon 623100 DroneShield A2DMAA Allianz 840400 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Microsoft 870747 Deutsche Bank 514000 RENK RENK73 Siemens 723610
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Waffenruhe in Nahost bröckelt: DAX schließt im Minus -- Straße von Hormus im Blick - Ölpreis steigt -- D-Wave, Broadcom, Rüstungsaktien, Siemens Energy, Ölaktien, TUI im Fokus
Top News
BYD-Aktie unter Druck: Expansion nach Kanada trifft auf neue Vorwürfe - was bedeutet das für Anleger? BYD-Aktie unter Druck: Expansion nach Kanada trifft auf neue Vorwürfe - was bedeutet das für Anleger?
DroneShield-Aktie nach Kursrutsch gefragt: KI-Drohnenpräsentation, Führungswechsel und neue Zweifel DroneShield-Aktie nach Kursrutsch gefragt: KI-Drohnenpräsentation, Führungswechsel und neue Zweifel
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Aktien Schweiz von defensiven Schwergewichten gestützt

09.04.26 17:44 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
ams-OSRAM AG
10,60 EUR 0,55 EUR 5,47%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Helvetia Baloise Holding AG
215,60 CHF 6,80 CHF 3,26%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Logitech S.A.
72,08 CHF -2,56 CHF -3,43%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Nestlé SA (Nestle)
78,94 CHF 0,19 CHF 0,24%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Novartis AG
122,18 CHF 1,00 CHF 0,83%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Roche Holding AG Sponsored American Deposit Receipt Repr 1/2 NVTGSh
42,54 EUR -0,76 EUR -1,76%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Swiss Life AG (N)
906,00 CHF 13,40 CHF 1,50%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Swiss Re AG
133,85 CHF 1,25 CHF 0,94%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Swisscom AG
681,50 CHF 7,50 CHF 1,11%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--Am schweizerischen Aktienmarkt sind am Donnerstag wieder verstärkt Zweifel an der Nachhaltigkeit des zweiwöchigen Waffenstillstands im Iran hochgekocht. Die Verunsicherung trieb Anleger in defensive Titel, wovon der lokale Markt profitierte. Händler sprachen von einer brüchigen Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran. Vor dem Hintergrund neuerlicher Luftangriffe Israels im Libanon drohte der Iran, die Waffenruhe wieder aufzukündigen. US-Präsident Donald Trump drohte dem Iran ebenfalls mit einer neuen militärischen Eskalation, falls es nicht zu einem umfassenden Abkommen kommen sollte. Abzulesen war die erneute Verunsicherung am wieder gestiegenen Ölpreis. Denn die Straße von Hormus war weiterhin nicht vollständig geöffnet, nur wenige Schiffe passierten die Meerenge.

"Widersprüchliche Äußerungen der USA und des Irans zum Status von Hormus sowie das Fehlen von Protokollen haben zu einer anhaltenden operativen Unsicherheit geführt", erläuterte Leonard Fisher-Matthews, stellvertretender Leiter für europäische Frachtpreise bei Argus. In der Folge nahmen Anleger nach der Vortagesrally zunächst ein paar Gewinne mit, ehe eine sich erholende Wall Street am Nachmittag die Börse in der Schweiz knapp ins Plus hievte. Dabei hielt sich die eidgenössische Börse deutlich besser als ihre europäischen Pendants. Der SMI gewann 0,4 Prozent auf 13.160 Punkte. Unter den 20 SMI-Werten standen sich zehn Kursverlierer und neun -gewinner gegenüber, unverändert schloss eine Aktie. Umgesetzt wurden 20,17 (zuvor: 32,85) Millionen Aktien.

Gestützt wurde der Markt von den defensiven Schwergewichten: Nestle und Roche kletterten um 0,2 bzw. 0,8 Prozent. Novartis schlossen mit einem Aufschlag von 0,8 Prozent. Der Pharmakonzern kündigte die Ausweitung von Programmen zur Gesundheitsförderung an, um Lücken in der Versorgung bei Herzkrankheiten und Krebs zu schließen und bis 2030 mehr als 30 Länder zu erreichen. Defensive Titel zählten auch abseits der Schwergewichte zu den Favoriten: Swisscom gewannen 1,1 Prozent, im Versicherungssektor legten Swiss Re und Swiss Life um 0,9 bzw. 1,5 Prozent zu - unter den Nebenwerten stiegen die Sektortitel von Helvetia Baloise um 3,3 Prozent.

Logitech gaben die Vortagesgewinne mit einem Abschlag von 3,4 Prozent mehr als wieder ab. Die UBS-Analysten äußerten sich positiv zu AMS-Osram und bestätigten bei erhöhtem Kursziel ihre Kaufempfehlung. Der Kurs legte um 7,9 Prozent zu.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf/uxd

(END) Dow Jones Newswires

April 09, 2026 11:45 ET (15:45 GMT)

In eigener Sache

Übrigens: Roche und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Nachrichten zu ams-OSRAM AG

DatumMeistgelesen

Analysen zu ams-OSRAM AG

DatumRatingAnalyst
08:01ams-OSRAM BuyUBS AG
01.04.2026ams-OSRAM Equal WeightBarclays Capital
13.02.2026ams-OSRAM BuyUBS AG
12.02.2026ams-OSRAM UnderweightJP Morgan Chase & Co.
12.02.2026ams-OSRAM HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
08:01ams-OSRAM BuyUBS AG
13.02.2026ams-OSRAM BuyUBS AG
10.02.2026ams-OSRAM BuyUBS AG
06.02.2026ams-OSRAM BuyUBS AG
26.11.2025ams-OSRAM BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
01.04.2026ams-OSRAM Equal WeightBarclays Capital
12.02.2026ams-OSRAM HoldJefferies & Company Inc.
12.02.2026ams-OSRAM Equal WeightBarclays Capital
11.02.2026ams-OSRAM HoldDeutsche Bank AG
10.02.2026ams-OSRAM Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
12.02.2026ams-OSRAM UnderweightJP Morgan Chase & Co.
10.02.2026ams-OSRAM UnderweightJP Morgan Chase & Co.
04.02.2026ams-OSRAM UnderweightJP Morgan Chase & Co.
01.12.2025ams-OSRAM UnderweightJP Morgan Chase & Co.
01.11.2023ams UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für ams-OSRAM AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen