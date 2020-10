Aktien Schweiz von Hoffnungen in der Corona-Krise getragen

ZÜRICH (Dow Jones)--Explodierende Zahlen bei den Neuinfektionen in vielen europäischen Ländern wie auch der Schweiz, und dennoch zeigte sich die schweizerische Börse am Freitag fest. Händler verneinten denn auch, dass die Corona-Pandemie ihren Schrecken verloren habe. Doch schöpften Anleger neue Hoffnung auf die baldige Verfügbarkeit eines Impfstoffs. Die deutsche Biotechnologie-Gesellschaft Biontech und ihr US-Partner Pfizer äußerten sich erneut optimistisch zu ihrem gemeinsamen Corona-Impfstoffkandidaten. Der Antrag auf Zulassung zur Notfallverwendung des Mittels könnte in den USA bereits bis Ende November eingereicht werden, teilte Pfizer mit. Ermutigt zum Kauf von Aktien wurden Anleger auch von überraschend starken Daten zum US-Einzelhandel.

Der SMI rückte um 1,4 Prozent auf 10.207 Punkte vor. Unter den 20 SMI-Werten standen sich 19 Kursgewinner und mit Swisscom ein -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 44,64 (zuvor: 49,28) Millionen Aktien. Die Aufschläge waren bereit gefächert. Novartis legten um 1,3 Prozent zu. Der Pharmakonzern hatte eine positive Resonanz der europäischen Arzneimittelbehörde für ein Mittel erhalten und darf daher auf die baldige EU-Zulassung hoffen. Roche gewannen 0,9 Prozent.

Während die Hersteller von Luxusgütern lange Zeit an der Börse als Verlierer der Coronavirus-Krise gehandelt wurden, zeigten die Geschäftszahlen von LVMH nun etwas anderes. Bei Mode- und Lederwaren ging das organische Wachstum um 12 Prozent zum Vorjahr hoch - der Konsens hatte ein Minus von 2 Prozent erwartet. Im Sog der positiven Aktienreaktion des Wettbewerbers stiegen Richemont um 2 Prozent, Swatch zogen um 0,7 Prozent an.

Unter den Nebenwerten stürzten Temenos nach schwachen Geschäftszahlen um 4,1 Prozent ab. Nach Vorlage von Neunmonatszahlen kletterten Conzzeta um 1,9 Prozent.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf/mgo

(END) Dow Jones Newswires

October 16, 2020 11:47 ET (15:47 GMT)