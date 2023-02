Aktien Schweiz von Inflationsentwicklung leicht gestützt

ZÜRICH (Dow Jones)--Der schweizerische Aktienmarkt hat am Montag etwas fester geschlossen. Leicht gestützt wurde der Markt von Inflationsdaten aus der Schweiz. Zwar stieg die Jahresinflation im Januar und dies auch deutlicher als vorausgesagt. Die Daten lagen aber weiterhin deutlich unter denen der Eurozone . Entscheidend sei aber, dass Investoren kaum Handlungsbedarf zur Straffung der Geldpolitik ableiteten, hieß es. Zudem hatte die EU-Kommission ihre Wachstumsprognose für den Euroraum angehoben. Das Gremium rechnet nicht damit, dass die Wirtschaft in eine Rezession fallen werde. Der SMI gewann 0,7 Prozent auf 11.209 Punkte. Unter den 20 SMI-Werten standen sich 16 Kursgewinner und vier -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 44,52 (zuvor: 67,31) Millionen Aktien.

Gegen den verhalten positiven Markttrend stürzten Credit Suisse um weitere 4,9 Prozent ab. Nach den Schreckenszahlen der Vorwoche mit wenig Aussicht auf schnelle Besserung häuften sich nun die negativen Analystenkommentare. So hatten die Analysten von Kepler Cheuvreux die Titel abgestuft, die Deutsche Bank folgte mit einer Kurszielsenkung. Die Bemühungen der Credit Suisse, ihre Rentabilitätsprobleme in den Griff zu bekommen, würden wahrscheinlich schwieriger und langwieriger sein als bisher angenommen, urteilten die Experten.

Gestützt wurde der Markt von den Schwergewichten Nestle (+1,4%) und Novartis (+0,8%). Bei Letzteren half ein positiver Kommentar von Goldman Sachs. Holcim (+0,8%) stieg in Europa erstmals in die Zementproduktion mit niedrigem Kohlenstoffausstoß ein.

Unter den Nebenwerten legten Implenia um 1,3 Prozent zu. Der Baukonzern hatte einen Auftrag für den Metro-Bau in Toulouse eingefahren. HIAG Immobilien (+1,3%) hatte eine Baugenehmigung in Zürich-Altstetten erhalten und WiseKey (-0,2%) hatte die Ausgliederung der Halbleiteraktivitäten angekündigt. Der Bereich soll an der Nasdaq in den USA gelistet werden.

