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Aktien Schweiz von Nestle belastet

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Dätwyler AG
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Galderma
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Givaudan AG
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Kühne + Nagel International AG (KN)
237.40 EUR 12.90 EUR 5.75 %
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Nestlé SA (Nestle)
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Novartis AG
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Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
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Temenos AG
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DOW JONES--Der schweizerische Aktienmarkt hat am Donnerstag mit Abgaben geschlossen, sich dabei im späten Geschäft aber deutlich von den Tagestiefs erholt. Belastet hatten heftige Abgaben beim Index-Schwergewicht Nestle. Vor allem die Rally der Ölpreise entfachte Inflationssorgen und weckte die Zinserhöhungsbefürchtungen. Die mit dem Iran verbündeten Huthi-Rebellen im Jemen hatten Angriffe auf zwei saudische Öltanker im Roten Meer gemeldet. US-Präsident Donald Trump will den Iran für künftige Angriffe der Huthis zur Verantwortung ziehen. Die USA verlegen unterdessen massiv Streitkräfte und Waffen in die Region, wie das Wall Street Journal berichtet. Zudem räumten Geschäftszahlen und Ausblicke von US-Technologieunternehmen Zweifel an der Tragfähigkeit der massiven Investitionen in die Künstliche Intelligenz (KI) nicht aus.

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Der SMI verlor 0,7 Prozent auf 14.215 Punkte. Die Nestle-Aktie stand unter Druck und verlor 8 Prozent. Der Konzern stößt die Hälfte seines Wassergeschäfts im Rahmen eines Gemeinschaftsunternehmens an die Beteiligungsgruppe Platinum Equity ab. Damit bestätigten sich Presseberichte des Vortages. Gleichzeitig belasteten hohe Kosten aus den Verschlankungsbemühungen das Unternehmen. Der Nettogewinn lag unter den Analystenschätzungen. Dagegen hielten allerdings die beiden übrigen defensiven Schwergewichte Roche (+5,1%) und Novartis (+1,9%), deren Aufschläge verhinderten höhere Verluste des SMI.

Roche hatte ihre Jahresprognose bestätigt, da die Pharmasparte zu einem Umsatzanstieg im ersten Halbjahr beigetragen hatte. Die Geschäftszahlen zum ersten Halbjahr zeugten von einer beeindruckenden Profitabilität, wie die Analysten von Bernstein mit Blick auf den Pharmakonzern erläuterten. Kühne + Nagel hob Gewinnprognose dank starker Luftfracht erneut an - der Kurs gab dennoch um 1,8 Prozent nach, die Seefracht entwickelte sich schwach.

Givaudan hat in einem unsicheren Umfeld solide Halbjahresergebnisse vorgelegt, die ein moderates Aufwärtspotenzial für die Gesamtjahreserwartungen aufwiesen, urteilte Vontobel. Das Duftstoffsegment des Unternehmens sei nach wie vor führend, aber die Geschmackssparte erhole sich mit einer günstigeren Basis im zweiten Halbjahr langsam. Händler bemängelten aber die Margenentwicklung - der Kurs sank um 6,1 Prozent.

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Galderma verloren nach nicht überzeugendem Margenausblick 2,7 Prozent. Bei Temenos (-8,1%) enttäuschte der Umsatz. Nach Zahlenausweis gaben Dätwyler (-6,9%) und Bystronic (-6,3%) nach.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf/mgo

(END) Dow Jones Newswires

July 23, 2026 11:45 ET (15:45 GMT)

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22.07.26 Nestlé Neutral JP Morgan Chase & Co.