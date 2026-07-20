DAX 25.011 +0,7%ESt50 6.286 +0,9%MSCI World 4.793 -0,3%Top 10 Crypto 8,76 +1,1%Nas 25.842 +1,3%Bitcoin 58.390 +2,2%Euro 1,1409 -0,1%Öl 91,0 +2,0%Gold 4.076 +1,7%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Aktien Schweiz von Novartis gestützt

Werte in diesem Artikel
Aktien
ALSO AG
222.00 EUR 6.00 EUR 2.78 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
BACHEM HOLDING AG
76.20 EUR 0.35 EUR 0.46 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Bossard AG
232.00 EUR 12.00 EUR 5.45 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Julius Bär
76.42 EUR -2.26 EUR -2.87 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli)
9,950.00 EUR -470.00 EUR -4.51 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Logitech S.A.
89.76 EUR 0.40 EUR 0.45 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Nestlé SA (Nestle)
91.00 EUR -1.48 EUR -1.60 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Novartis AG
137.02 EUR 5.74 EUR 4.37 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Richemont
212.20 EUR -0.40 EUR -0.19 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
358.20 EUR -0.50 EUR -0.14 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Schindler AG NA
279.00 EUR -3.50 EUR -1.24 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Swatch (I)
210.80 EUR -10.70 EUR -4.83 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
VAT
748.00 EUR 29.40 EUR 4.09 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--Deutliche Aufschläge bei Schwergewicht Novartis haben den schweizerischen Aktienmarkt am Dienstag ins Plus gehievt. Novartis kletterten um 2,1 Prozent. Der Pharmariese ist im zweiten Quartal auf den Wachstumspfad zurückgekehrt. Das operative Kernergebnis stagnierte zwar, übertraf damit aber dennoch die Konsensschätzung. Die beiden übrigen defensiven Schwergewichte Roche und Nestle gaben jedoch 0,7 bzw. 0,9 Prozent ab. Der SMI gewann 0,3 Prozent auf 14.298 Punkte. Unter den 20 SMI-Werten standen sich 15 Kursverlierer und fünf -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 2,32 Millionen Aktien.

Werbung

Die schweizerischen Exporte sind im Juni um 6 Prozent eingebrochen, wobei die Uhrenexporte hingegen deutlich um 11,2 Prozent im Jahresvergleich angezogen haben. Die Erholung des Uhrensektors stehe wegen des Krieges im Iran vor Unsicherheiten, erläuterte Analyst Jean-Philippe Bertschy von Vontobel. Swatch sanken um 8,2 Prozent, der Uhrenkonzern profitierte zwar in den vergangenen Monaten von einer starken Umsatzbeschleunigung, laut Vontobel schlug sich dies aber noch nicht in der Ertragskraft nieder. Richemont verbilligten sich um 0,3 Prozent. Europaweit waren Technologiewerte gefragt, in der Schweiz zogen Logitech um 1,9 Prozent an - VAT um 5,1 Prozent.

Julius Bär (-4%) hat im ersten Halbjahr ein Rekordergebnis eingefahren, Händler bemängelten jedoch die Nettoneugelder. Lindt & Sprüngli (-2,1%) hat im ersten Halbjahr nur dank Preiserhöhungen einen höheren Nettogewinn erzielt. Das organische Wachstum des Schokoladenanbieters lag unter Konsens, wie Baader konstatierte.

Bei Schindler störte sich Bernstein am organischen Umsatzwachstum im zweiten Quartal, das die Erwartungen verfehlt habe. Der Konzern benötige eine starke Beschleunigung in der zweiten Jahreshälfte, um die Jahresprognose zu erreichen. Die Aktie notierte 5,4 Prozent niedriger.

Werbung

Am breiten Markt zogen Bossard um 9,4 Prozent an. Jefferies wertete die EBIT-Entwicklung positiv. Das EBIT liege im ersten Halbjahr 18 Prozent oberhalb der Markterwartung, hieß es. Bachem legten nach einem Großauftrag um 10,6 Prozent zu. Centiel sprangen nach einer Kaufempfehlung der UBS um 15,9 Prozent nach oben. Die Analysten lobten den jüngsten Eintritt von Centiel in den US-Markt für unterbrechungsfreie Stromversorgungen sowie die allgemeinen Aussichten für den Ausbau von Rechenzentrumskapazitäten. Also verloren nach Halbjahreszahlen 3,2 Prozent.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf/mgo

(END) Dow Jones Newswires

July 21, 2026 11:45 ET (15:45 GMT)

Aktuelle Novartis Aktie News

Werbung

Novartis Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Novartis nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
09:46 Novartis Market-Perform Bernstein Research
09:26 Novartis Hold Jefferies & Company Inc.
17.07.26 Novartis Buy Deutsche Bank AG
13.07.26 Novartis Neutral UBS AG
07.07.26 Novartis Buy Deutsche Bank AG