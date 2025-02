Aktien Schweiz von US-Inflation gebremst

DOW JONES--Am schweizerischen Aktienmarkt haben hohe Inflationsdaten in den USA am Mittwoch mögliche höhere Aufschläge verhindert. Denn mit den Daten am Nachmittag gingen die Kurse zunächst auf Talfahrt, erholten sich dann im späten Verlauf aber wieder von den Tagestiefs. Die US-Inflationszahlen für Januar waren höher als erwartet ausgefallen und könnten die US-Notenbank zu einer längeren Zinssenkungspause bewegen. In der Folge wertete der US-Dollar - auch zum Franken - auf.

Der SMI gewann 0,2 Prozent auf 12.714 Punkte. Unter den 20 SMI-Werten standen sich zehn Kursverlierer und neun -gewinner gegenüber, unverändert schloss eine Aktie. Umgesetzt wurden 19,98 (zuvor: 17,06) Millionen Aktien. Die US-Inflationsdaten ließen die Marktzinsen steigen, wodurch der Bankensektor in Europa gestützt wurde. Doch UBS profitierten davon nicht, der Kurs sank gegen den europäischen Trend um 0,9 Prozent.

Morgan Stanley hatte sich negativ zu Novartis (-0,2%) und Lonza (-1,7%) geäußert, Roche (+1,2%) kamen in der Sektorstudie besser weg. Beflügelt von einem positiven Kommentar von Vontobel kletterten SGS um weitere 1,5 Prozent. Der Warenprüfkonzern hatte am Vortag mit seinen Geschäftszahlen überzeugt. Vor dem anstehenden Geschäftsausweis am Donnerstag legten Nestle um 0,7 Prozent zu.

Unter den Nebenwerten zogen Schindler um 1,8 Prozent an. Der Aufzug- und Rolltreppenanbieter enttäuschte zwar laut Baader im vierten Quartal mit dem Umsatz, verbesserte aber die Ertragskraft. Am Markt kam vor allem die erhöhte Dividende gut an. DKSH (-2,8%) hatte mit dem Kernbetriebsergebnis die Markterwartungen knapp verfehlt, der Ausblick blieb unkonkret.

February 12, 2025