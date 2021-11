Aktien Schweiz vor Fed-Entscheid freundlich

ZÜRICH (Dow Jones)--Der schweizerische Aktienmarkt hat am Mittwoch freundlich geschlossen und damit die Aufwärtsbewegung auf den dritten Tag in Folge ausgedehnt. Durch die Bank positive US-Konjunkturdaten stützten die eidgenössische Börse am Nachmittag, was für Händler etwas überraschend kam. Denn der Handel stand ganz im Zeichen der US-Notenbankentscheidung am Abend nach Börsenschluss in der Schweiz. Es galt als ausgemachte Sache, dass die Fed den Einstieg in geldpolitische Straffungen beginnen würde. Ein leichtes Zurückfahren der Wertpapierkäufe galt als eingepreist. Die Hauptdiskussion finde mittlerweile eher über die Zeitpunkte künftiger Zinserhöhungen statt, hieß es.

Der SMI legte um 0,5 Prozent auf 12.383 Punkte zu. Unter den 20 SMI-Werten standen sich 14 Kursgewinner und sechs -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 38,2 (zuvor: 29,66) Millionen Aktien. Ganz oben in der Gunst der Anleger standen ABB mit einem Aufschlag von 2,2 Prozent. Mit der LBBW und dem US-Haus Jefferies stuften gleich zwei Analysehäuser die Aktie hoch. Die Analysten von Jefferies hielten den Titel des Industriegüterkonzerns für unterbewertet.

Geberit (-1,2%) drehten nach anfänglichen Aufschlägen nach unten ab. Zwar habe der Sanitärtechniker mit Geschäftszahlen und Ausblick zu gefallen gewusst, doch sei vieles bereits eingepreist gewesen. Zudem habe das Unternehmen von erheblichem Gegenwind aufgrund von Materialknappheit gesprochen, hieß es im Handel. Die Schwergewichte Nestle (+1,5%), Roche (+0,3%) und Novartis (-0,5%) zeigten sich uneinheitlich.

Unter den Nebenwerten präsentierten sich Schindler (+2,4%) auffällig. Stifel hatte die Titel auf "Kaufen" hochgestuft. Der jüngste Kursverfall der Aktie sei trotz der negativen Schlagzeilen übertrieben ausgefallen, so das Urteil der Analysten. Geschäftszahlen legten unter anderem auch Oerlikon (+3,5%) und Vontobel (-0,3%) vor.

