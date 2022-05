Aktien Schweiz vor Fed-Entscheid wieder klar unter Marke von 12.000 Punkten

ZÜRICH (Dow Jones)--Anleger am schweizerischen Aktienmarkt haben am Mittwoch zurückhaltend agiert. Vor der geldpolitischen Entscheidung der US-Notenbank nach Börsenschluss in der Schweiz wollte keine Kauflaune aufkommen. Zudem verschreckten schwache Einzelhandelsumsätze aus der EU, denn Händler sahen wegen der Daten ein steigendes Stagflationsrisiko. Die konjunkturellen Auswirkungen dürften auch die Schweiz treffen.

Mit Blick auf die Zinsentscheidung der US-Notenbank galt eine Erhöhung um 50 Basispunkte als ausgemacht. Doch interessierten sich Anleger mehr dafür, wie es anschließend weitergehen wird. Sollten sich die Spekulationen um einen Zinsschritt von 75 Basispunkten im Juli erhärten, könnte dies den Dollar weiter stützen. Der Greenback kletterte erstmals seit zwei Jahren über die Marke von 98 Rappen.

Der SMI verlor 1 Prozent auf 11.880 Punkte. Unter den 20 SMI-Werten standen sich 13 Kursverlierer und sechs -gewinner gegenüber, unverändert schloss eine Aktie. Umgesetzt wurden 31,02 (zuvor: 39,09) Millionen Aktien. Die Titel des Baustoffkonzerns Holcim legten um 0,9 Prozent zu. Auf der Generalversammlung wurden alle Anträge durchgewunken - auch der Dividendenvorschlag von 2,20 Franken pro Aktie.

Nach Vorlage von auf den ersten Blick positiven Geschäftszahlen des Sanitäranbieters Geberit gab der Aktienkurs um 2,3 Prozent nach. Bemängelt wurde im Handel die Margenentwicklung wegen steigender Kosten. Analysten verwiesen auf den Umstand, dass das Unternehmen mit einer weiteren Preiserhöhungsrunde im Juli auf die gestiegenen Rohstoffpreise reagieren will.

Die immer trüberen Konjunkturaussichten in China belasteten einmal mehr die Luxusgütertitel Richemont (-2,6%) und Swatch (-2,5%). Die Volksrepublik stellt einen wichtigen Absatzmarkt der Branchenunternehmen und leidet massiv unter den strikten Corona-Maßnahmen der Regierung.

Novartis (-0,6%) hat in der EU eine weitere Zulassung für die Zelltherapie Kymriah erhalten, dem Kurs half die Schlagzeile jedoch nicht. Mit Roche (-2,1%) und Nestle (-1,1%) schlossen auch andere defensive Werte im Minus. Unter den Nebenwerten sanken Mobimo um 0,5 Prozent. Der Immobilienkonzern hatte im Anschluss an das erfolgreiche Bezugsrechtsangebot die nicht bezogene Aktien am Markt verkauft.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf/hab

(END) Dow Jones Newswires

May 04, 2022 11:50 ET (15:50 GMT)