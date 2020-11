Aktien Schweiz wenig verändert - Lonza und Zur Rose sehr schwach

Von Steffen Gosenheimer

ZÜRICH (Dow Jones)--Unter dem Strich wenig hat sich am Dienstag am Schweizer Aktienmarkt getan, zumindest wenn man den Leitindex SMI als Maßstab heranzieht. Nach den jüngsten Gewinnen, zum Teil befeuert von Hoffnungen auf einen baldigen Impfstoffeinsatz gegen die Corona-Pandemie, dürfte die Neigung zu Gewinnmitnahmen bei vielen Teilnehmern gestiegen sein. Der SMI ging mit einem Minus von 0,2 Prozent auf 10.565 Punkte aus dem Tag. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 11 Kursgewinner und 9 -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 59,9 (Montag: 67,95) Millionen Aktien.

Zu den Gewinnern gehörten auch diesmal wieder ABB mit einem Plus von 1,2 Prozent. Der Industriekonzern hatte wie schon am Montag einen Großauftrag gemeldet, diesmal im deutlich höheren Volumen von 150 Millionen Dollar. Dafür liefert ABB Strom- und Antriebspakete für Kreuzfahrtschiffe des italienischen Schiffbauers Fincantieri. ABB soll fünf neue Schiffe mit einem Elektroantrieb ausstatten.

Wie gewonnen so zerronnen bei Zur Rose: Am Vortag noch 6 Prozent im Plus schloss die Aktie diesmal 5,6 Prozent im Minus. Für Verkäufe sorgte die Nachricht, dass mit Amazon ein mächtiger Konkurrent für die Versandapotheke auf den Plan tritt. Amazon-Kunden sollen künftig verschreibungspflichtige Medikamente über einen neuen Shop auf der Internet-Plattform kaufen können. Weltweit sorgte die Nachricht für Druck auf Aktien von Apothekenbetreibern.

Berg- und Talfahrt auch bei Lonza: Dem knapp 3-prozentigen Plus vom Montag folgte ein 5,1-prozentiger Rücksetzer. Am Montag hatte die Aktie noch davon profitiert, dass Lonza bei der Herstellung des Impfstoffs von Moderna gegen das Coronavirus mit im Boot sitzt. Mit der wieder etwas nüchterneren Einschätzung der kurzfristigen Erfolgsaussichten stand am Dienstag auch die Moderna-Aktie an der Wall Street unter Druck.

In der zweiten Reihe verloren Valora 4,4 Prozent auf 160,20 Franken. Das Handelsunternehmen hatte in einem beschleunigten Verfahren 440.000 Aktien zum Stückpreis von 158 Franken platziert, was gewinnverwässernd wirkt.

