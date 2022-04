Aktien Schweiz widerstandsfähig - Indexschwergewichte stützen SMI

ZÜRICH (Dow Jones)--Der Schweizer Aktienmarkt hat sich nach dem kräftigen Plus des Vortages am Dienstag widerstandsfähig gezeigt und die Gewinne verteidigt. Anders als an den Nachbarbörsen in Deutschland oder Frankreich, wo die Indizes deutlich nachgaben wegen der noch weiter zunehmenden Spannungen zwischen dem Westen und Russland und damit drohenden weiteren Sanktionen, ging der SMI mit einem kleinen Plus aus dem Tag. Er profitierte dabei wie so oft davon, dass seine Schwergewichte Novartis (+0,4%), Roche (+0,6%) und Nestle (+1,4%) als defensive Papiere gelten, die eher träge auf kurzfristige Entwicklungen reagieren.

Am Ende des Tages stand für das Marktbarometer sogar ein Plus von 0,3 Prozent auf 12.377 Punkte. Unter den 20 SMI-Werten standen sich 13 Kursgewinner und sieben -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 37,96 (Montag: 31,16) Millionen Aktien. Tagesgewinner waren nachrichtenlos Givaudan (+2,1%) vor Richemont (+1,7%). Am Ende rangierten UBS mit einem Minus von 4,0 Prozent und auch die Aktie der Konkurrentin Credit Suisse büßte mit 2,2 Prozent deutlich ein. In ganz Europa gehörten Bankaktien zu den größeren Verlierern.

ABB profitierten nicht von der Partnerschaft des Unternehmens mit Samsung Electronics im Geschäft mit smarter Gebäudetechnologie. Die am Montag nach einer Kaufempfehlung über 5 Prozent festere Logitech-Aktie sah leichte Gewinnmitnahmen und büßte 1,3 Prozent ein.

