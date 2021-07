Aktien Schweiz wieder bei über 12.000 Punkten

ZÜRICH (Dow Jones)--Der schweizerische Aktienmarkt hat am Mittwoch seinen Erholungskurs fortgesetzt und die Marke von 12.000 Zählern zurückerobert. Vor allem in den USA hätten Anleger den Kursrückgang als willkommene Einstiegsgelegenheit genutzt, hieß es. Hierzulande sei die Skepsis zwar größer, dennoch hätten auch hier unterinvestierte Anleger zugegriffen, sagte ein Händler und verwies auf den Umstand, dass es zu Aktien praktisch keine Alternativen gebe. Der SMI gewann 0,6 Prozent auf 12.022 Punkte. Unter den 20 SMI-Werten standen sich 17 Kursgewinner und drei -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 37,83 (zuvor: 40,69) Millionen Aktien.

Novartis drehten nach anfänglichen Aufschlägen 0,7 Prozent ins Minus. Anleger hätten nach dem Motto "sell the facts" agiert. Der Pharmakonzern hatte sowohl die Umsatzerwartungen als auch die Prognosen für das bereinigte operative Kernergebnis geschlagen. Analysten äußerten sich durchweg positiv zum Geschäftsausweis des Pharmakonzerns. Die Wettbewerberpapiere von Roche legten um 0,4 Prozent zu, das Unternehmen wird am Donnerstag Geschäftszahlen vorlegen. Der Pharmakonzern hat zudem in den USA einen Erfolg für sein Medikament Venclexta erreicht. Die US-Arzneimittelaufsicht FDA erteilte Venclexta mit dem Wirkstoff Venetoclax in Kombination mit Azacitidin den Status eines Therapiedurchbruchs bei MDS.

Morgan Stanley stufte die Titel von Swiss Life hoch, der Kurs kletterte um 3,2 Prozent. Sika (+0,5 Prozent) kaufte in den USA und Kanada zu. AMS legten im Schlepptau guter Ergebnisse von ASML um 3,5 Prozent zu. Georg Fischer lagen 1,2 Prozent im Plus. Analysten waren zuversichtlich: Der starke Ordereingang im ersten Halbjahr deute auf weiteres Wachstum hin und zusätzlich werde die Profitabilität steigen, kommentierte Baader Helvea.

Die Privatbank Julius Bär (+2,2 Prozent) hat im ersten Halbjahr 2021 dank Kosteneinsparungen und eines starken Anstiegs des verwalteten Vermögens fast ein Viertel mehr verdient. Auch Also (+7,2 Prozent) und Valora (+7,7 Prozent) legten positive Geschäftszahlen vor.

July 21, 2021 11:51 ET (15:51 GMT)