Aktien Schweiz zu Wochenbeginn behauptet

ZÜRICH (Dow Jones) Der schweizerische Aktienmarkt hat den Handel am Montag nahezu unverändert beendet. Etwas getrübt wurde die Stimmung vom Ifo-Geschäftsklimaindex aus Deutschland. Für Volkswirt Jörg Krämer von der Commerzbank hat dieser keine Entwarnung geliefert. Zum einen weise nach den vorherigen vier ausgeprägten Rückgängen in Folge der Trend beim Ifo-Index weiter klar nach unten. Zum anderen sprächen auch die massiven Leitzinserhöhungen im Euroraum und vielen anderen Ländern für eine Rezession. Der Ifo-Index ist im September zum fünften Mal in Folge gefallen, wenn auch nur leicht.

Der SMI schloss nahezu unverändert bei 11.014 Punkten. Bei den 20 SMI-Werten standen sich elf Kursverlierer und neun -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 18,09 (zuvor: 17,24) Millionen Aktien.

An der Spitze des SMI standen Holcim mit Aufschlägen von 1,5 Prozent, gefolgt von Lonza mit einem Plus von 1,4 Prozent. Die Aktie des Index-Schwergewichts Nestle rückte 0,2 Prozent vor.

Bei den Pharmariesen schlossen Novartis 0,6 Prozent fester. Morgan Stanley (MS) hat die Aktie auf "Equalweight" (zuvor: "Underweight") hochgestuft. Die Analysten gehen in einer Sektoranalyse davon aus, dass Biopharma in der EU einen sicheren Hafen vor einer Wachstumsabschwächung und höheren Realzinsen bietet. Langfristig würden die Wachstums- und Innovationsthemen in der Biopharmabranche bevorzugt, und die Anleger sollten in naher Zukunft Gewinnsteigerungen auch honorieren. Die Titel des Wettbewerbers Roche hinkten mit leichten Aufschlägen von 0,1 Prozent deutlich hinterher. Hier wurde von MS das Kursziel gesenkt, die Einstufung "Equalweight" wurde bestätigt.

Richemont büßten 2,4 Prozent ein. Die Analysten der Bank of Amerika (BoA) haben die Titel im Rahmen einer Sektorstudie auf "Neutral" ("Buy") heruntergestuft und das Kursziel deutlich gesenkt. Die Aktie des Wettbewerbers Swatch verloren 3,2 Prozent. Neben BoA haben auch die Analysten von Stifel das Kursziel der Swatch-Aktie gesenkt. Grund sei, dass die Erholung der chinesischen Wirtschaft schwächer als erwartet ausfalle. Zudem gebe es Belastungen aufgrund von Wechselkurseffekten. Die Dynamik der Marke Swatch bleibe aber stark.

Logitech gaben nur optisch 2,4 Prozent nach. Die Aktie wurde ex Dividende von 1,06 Franken gehandelt.

September 25, 2023