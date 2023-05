Aktien Schweiz zum Wochenstart auf Seitwärtskurs

ZÜRICH (Dow Jones)--Wie an den europäischen Nachbarbörsen auch, hat sich am Montag an der Börse in Zürich wenig getan. Mangels neuer Impulse tendierte der SMI in engen Grenzen seitwärts, die Tagesspanne betrug lediglich rund 50 Punkte.

Der SMI gewann 0,1 Prozent auf 11.578 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 10 Kursverlierer und 9 -gewinner gegenüber, unverändert schlossen UBS. Umgesetzt wurden 20,72 (Freitag: 21,51) Millionen Aktien.

Auch bei den Einzelwerten im SMI tat sich wenig. Tagessieger waren Lonza mit einem Plus von 2,0 Prozent. Sie setzten damit die moderate Aufwärtsbewegung seit Vorlage der Quartalszahlen am vergangenen Mittwoch mit etwas mehr Dynamik fort. Dahinter legten Swiss Life ohne neue Nachrichten um 1,1 Prozent zu. Die übrigen 28 SMI-Aktien zeigten Kursbewegungen von maximal 0,7 Prozent.

Richemont legten nach den Gewinnen vom Freitag in Reaktion auf die Quartalszahlen noch etwas weiter zu um 0,6 Prozent auf 155,50 Franken. Die UBS hat das Kursziel für die Aktie auf 189 von 175 Franken erhöht, Bryan Garnier packte 20 Franken auf das bisherige Kursziel von 150 Franken. Die Richemont-Zahlen für das Geschäftsjahr 2022/23 haben laut UBS in allen Geschäftsbereichen deutlich über den Erwartungen gelegen. 2023/24 könne nun den Beginn eines neuen Kapitels in der Aktiengeschichte markieren. Angetan zeigten sich die Experten unter anderem von der Rückgewinnung von Marktanteilen im Schmucksegment, einer geringeren Zyklizität des Geschäfts sowie Preiserhöhungen aufgrund starker Nachfrage.

Am SMI-Ende rangierten Partners Group mit einem Minus von 0,5 Prozent. Für Roche, Credit Suisse und Swiss Re ging es je um 0,2 Prozent nach unten.

May 15, 2023 11:49 ET (15:49 GMT)