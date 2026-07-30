Aktien Seoul: Kospi legt 18 Prozent zu - Erholung von jüngsten Verlusten

31.07.26 07:57 Uhr

SEOUL (dpa-AFX) - Südkoreas Aktienmarkt hat am Freitag dank einer Erholung wichtiger Techwerte kräftig zugelegt. So stieg der Leitindex KOSPI zuletzt um 18 Prozent auf 6.585 Punkte und erholte sich damit etwas von den zuletzt kräftigen Rückschlägen. In den vergangenen Wochen war der Kospi von seinem Rekordhoch bei knapp 9.400 Punkten Mitte Juni bis unter die Marke von 5.300 Zählern am Mittwoch zurückgefallen - das war ein Minus von bis zu 44 Prozent.

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Mit dem Niveau vom Freitag liegt der Kospi immer noch rund 30 Prozent unter seinem Rekordniveau, aber immer noch knapp 60 Prozent über dem Stand von Ende vergangenen Jahres. Der Kospi hängt besonders stark von der Entwicklung der beiden Chiphersteller SK hynix und Samsung ab. Diese hatten bis Mitte Juni wegen der hohen Chipnachfrage infolge des KI-Booms rasant zugelegt und fielen zuletzt deutlich zurück.

Am Freitag legten die Anteile von SK Hynix um 26 Prozent und diejenigen von Samsung um 22 Prozent zu. Die Kursanstiege in Ostasien sind eine Reaktion auf die starken Geschäftszahlen der US-Techkonzerne Microsoft und Amazon, die den Optimismus im Geschäft mit Künstlicher Intelligenz wieder zurückgebracht haben.

Zu Beginn der Woche war es noch zu einem regelrechten Ausverkauf im Tech-Sektor gekommen, der insbesondere die Halbleiterbranche - darunter Samsung und SK Hynix - stark traf./zb/jha/