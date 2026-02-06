DAX24.721 +0,9%Est505.998 +1,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,8400 +1,6%Nas23.031 +2,2%Bitcoin59.988 +0,6%Euro1,1835 +0,2%Öl67,37 -1,1%Gold5.025 +1,3%
Aktien Tokio: Nikkei 225 steigt nach Wahlsieg der Regierung auf Rekordhoch

09.02.26 06:39 Uhr
Werte in diesem Artikel
Indizes
Nikkei 225
56.713,5 PKT 2.459,9 PKT 4,53%
Charts|News|Analysen

TOKIO (dpa-AFX) - Die Börse in Tokio ist nach dem fulminanten Wahlsieg der japanischen Regierungspartei von Ministerpräsidentin Sanae Takaichi am Montag auf ein Rekordhoch gestiegen. Der Nikkei-Index für 225 (Nikkei 225) führende Werte legte um bis zu knapp sechs Prozent auf 57.337 Punkte an.

Das Niveau konnte der Index nicht ganz halten, lag aber mit 56.650 Punkten immer noch vier Prozent im Plus. Seit Ende 2025 zog der Nikkei 225 damit bereits wieder rund zwölf Prozent an, nachdem er im vergangenen Jahr 26 Prozent zugelegt hatte.

Takaichis Liberaldemokratische Partei LDP hatte bei der Wahl zum Unterhaus als erste Partei in der Nachkriegszeit die Zweidrittelmehrheit von 310 Sitzen überschritten. Damit kann sie selbst dann Gesetze verabschieden, wenn diese vom Oberhaus abgelehnt werden.

In der zweiten Parlamentskammer ist die Regierungskoalition aus LDP und der neoliberalen Partei Ishin weiter in der Minderheit. Takaichi steht für eine aggressive Fiskalpolitik, was die Börse freut./ln/DP/zb

