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Heute im Fokus

Stellantis plant neue Elektro-Kleinwagen. Alphabet und Blackstone planen gemeinsam KI-Rechenzentren mit Google-Chips. Tesla-Chef Musk unterliegt vor Gericht mit Klage gegen OpenAI-Chef Altman. Roche: Kooperation mit MPP bei Lizenzierung von Grippemittel Xofluza. Verdi verstärkt Arbeitskampfmaßnahmen bei der Telekom. HORNBACH setzt sich vorsichtigere Ziele.