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Heute im FokusDAX schließt im Plus -- US-Börsen mit Gewinnen -- Banken-Beben: UniCredit will Commerzbank offiziell -- Rüstung, Siemens Energy, NVIDIA, TUI, Micron, Exxon, Shell, BP & Co. im Fokus
Public Storage plant Milliarden-Übernahme von National Storage Affiliates. Scotiabank skeptisch: Aktien von K+S & Co. geben Rallygewinne ab. Airbus hat Bestellung für A350F-Frachtmaschinen erhalten. IEA setzt auf schnelle Beruhigung der Märkte: Größte Versorgungsstörung der Geschichte. SAP-Aktie: Analysten bekräftigen positive Aussichten. Bayer: Finerenon überzeugt in Studie zu chronischer Nierenerkrankung - UBS hebt Kursziel.
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