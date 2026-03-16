Mit dem KI-Hype wächst der Energiehunger grosser Rechenzentren enorm. Ein neues Bündnis von Unternehmen, darunter unter anderem Google und Tesla, engagiert sich deshalb für bezahlbare Energie. Weiter zum vollständigen Artikel bei finanzen.ch Weiter zum vollständigen Artikel bei finanzen.ch

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Heute im Fokus DAX schließt im Plus -- US-Börsen mit Gewinnen -- Banken-Beben: UniCredit will Commerzbank offiziell -- Rüstung, Siemens Energy, NVIDIA, TUI, Micron, Exxon, Shell, BP & Co. im Fokus Public Storage plant Milliarden-Übernahme von National Storage Affiliates. Scotiabank skeptisch: Aktien von K+S & Co. geben Rallygewinne ab. Airbus hat Bestellung für A350F-Frachtmaschinen erhalten. IEA setzt auf schnelle Beruhigung der Märkte: Größte Versorgungsstörung der Geschichte. SAP-Aktie: Analysten bekräftigen positive Aussichten. Bayer: Finerenon überzeugt in Studie zu chronischer Nierenerkrankung - UBS hebt Kursziel.

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