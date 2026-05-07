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Heute im FokusDAX tritt auf der Stelle -- Asiens Börsen uneinheitlich -- IPO-Pläne von KNDS auf Eis -- Koalition bei Reformpaket einig -- Regierungseinstieg bei OpenAI? -- Chipaktien, Bayer, BYD,Micron im Fokus
Bernstein dämpft Erwartungen vor Continental-Zahlen. Fresenius begibt Anleihen im Volumen von 1 Milliarde Euro. Infineon eröffnet neues Halbleiterwerk in Dresden. Google vor möglicher Milliardenstrafe. Roche-Hoffnungsträger Divarasib überzeugt in Lungenkrebs-Studie.
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