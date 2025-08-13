Neue Funktionen als Erstes nutzen
Heute im FokusNach Inflationsdaten: DAX beendet Handel stärker -- Wall Street schließt im Plus -- Bullish mit fulminantem IPO -- TUI schlägt Erwartungen -- RENK, CoreWeave, Lilium, pbb, Palantir, E.ON im Fokus
HelloFresh senkt Ergebnisprognose. Amazon-Vorstoß drückt Aktien von Kroger, Walmart und Costco ins Minus. Siemens Energy: Rekordaufträge, höhere Prognose und frühere Dividende. Aktienpslit bei Eckert & Ziegler. Ethereum steigt weiter Richtung Rekordhoch. Lufthansa erwägt wohl Boeing-Käufe über Schweiz zur Zollentschärfung. Wie Analysten auf die Plug Power-Bilanz reagieren.
