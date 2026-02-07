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Heute im FokusDAX höher um 25.000 Punkte -- Gewinne an den Börsen in Asien -- Chipaktien mit Rekordquartal -- Trumps Kryptogeschäfte bringen eine Milliarde Dollar -- Lime, Bayer, Samsung, SK hynix, adidas im Fokus
Nike enttäuscht beim Ausblick. EU setzt Zolldeal mit den USA um. Ratingagentur S&P hebt Bewertung für Airbus an. Schneider Electric-Aktie: Übernahme von Industrie-KI-Anbieter Cognite vollzogen. BayWa-Sanierung wird zur Hängepartie. Siemens, Deutsche Telekom und BMW mit Aktienrückkäufen.
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