Die jüngste Korrektur bei Speicherchip-Aktien hat viele Anleger verunsichert. Analysten sehen darin jedoch keinen Hinweis auf ein Ende des Booms. Weiter zum vollständigen Artikel bei finanzen.ch Weiter zum vollständigen Artikel bei finanzen.ch

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Heute im Fokus Großer Verfall: DAX geht unter 25.000 Punkten ins Wochenende -- Wall Street bleibt am Freitag geschlossen -- SpaceX mit Milliardenanleihe -- Rheinmetall, Lufthansa, ASML, Infineon, AIXTRON im Fokus Ryanair CEO O'Leary bleibt bis 2032. RWE-Aktie: Bericht über bevorstehenden Amprion-Zukauf. UniCredit baut Beteiligung an Commerzbank aus. Deutsche Bank sieht Risiken für Novo Nordisk. Analyst sieht noch mehr Potenzial für tonies-Aktie. Angriff auf BYD und Co.: EU plant nächsten Zollhammer. HORNBACH steigert Umsatz. Mercedes setzt auf mehr "Gewinnermentalität". Strategy-Aktie auf Rekordtief weckt Zweifel an Konzernstrategie. Iran-Verhandlungen auf der Kippe?

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