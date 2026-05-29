Wo liegen Chancen in dieser Handelswoche? Großer Marktausblick für DAX, Dow, Gold und Aktien

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Heute im Fokus

Anthropic mit Rekordbewertung - OpenAI überholt. Siltronic im Sog des Konkurrenten SUMCO. Infineon und NVIDIA arbeiten an KI-Zentren. Deutsche Telekom: Tarifdurchbruch mit Verdi. Rakete von Amazon-Gründer Bezos' Blue Origin explodiert vor Start. Inflation in Deutschland weiterhin hoch. DroneShield-Haupfversammlung im Blick. Lockheed Martin sichert sich neue Militärverträge.