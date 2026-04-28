Die Märkte haben sich nach den Turbulenzen im Nahen Osten spürbar erholt. Dennoch sehen Analysten weiterhin Risiken und raten zu einem selektiven Blick auf Bergbauaktien. Weiter zum vollständigen Artikel bei finanzen.ch Weiter zum vollständigen Artikel bei finanzen.ch

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Heute im Fokus DAX schließt im Minus -- US-Börsen mit Verlusten -- VAE treten aus OPEC aus -- Deutsche Telekom vor Warnstreiks -- Corning, Spotify, BYD, Arm, Alphabet, BP, Tesla, VW, NVIDIA, AMD & Co. im Fokus Redwood AI-Aktie bricht ein - ist die Outperformer-Rally vorbei? UPS will im zweiten Quartal wieder zulegen. Bayer: Oberster Gerichtshof der USA uneins in Roundup-Rechtsstreit. Starker Jahresstart treibt Coca-Cola an. QIAGEN senkt Jahresprognose. BASF: Analyst bleibt skeptisch - Unternehmen investiert in neue Anlagen. Bed Bath & Beyond: Massiver Kurssprung nach erstem Umsatzplus seit Jahren.

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