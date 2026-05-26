Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.: Das sind die Top-US-Investitionen der Zurich Insurance Group in Q1 2026

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Heute im FokusUS-Angriff im Iran trotz Waffenruhe: DAX letztlich schwächer -- Wall Street schließlich uneins -- Nordex erhält Megaauftrag -- Micron, Sivers, SoftBank, Infineon, SK hynix, Samsung im Fokus
Bevorstehender SpaceX-Börsengang beflügelt Weltraum-Aktien. Eli Lilly übernimmt drei Impfstoffentwickler. BP darf Raffinerie Gelsenkirchen verkaufen. Airbus-Engpässe verzögern Qantas-Pläne. Rüstungsaktien: Greenpeace-Studie zeigt enorme Verteidigungsressourcen Europas. Ölpreise klettern wieder. NEL, Ballard Power, ITM und Plug Power: Wer am meisten vom neuen Momentum profitiert.
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