Heute im FokusDAX fester -- Asiens Börsen schwächer -- Ottobock-Aktie: Angebotspreis am oberen Ende der Preisspanne -- Goldpreis erstmals über 4.000 US-Dollar -- DroneShield, PayPal, Plug Power, Diginex im Fokus
Kursaufschwung bei Aktien von RENK, Rheinmetall und HENSOLDT nach Vortagesverlusten. Daimler Truck: Weniger Fahrzeuge abgesetzt. Tesla hat neue abgespeckte Modell-Versionen in den USA eingeführt. ABB verkauft Robotikgeschäft an SoftBank Group. Australien unterstützt Glencore: Millionenbetrag für Kupferhütte. BMW verkauft erstmals seit eineinhalb Jahren mehr Autos.
