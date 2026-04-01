Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT & TKMS: Rheinmetall startet Drohnenboot-Produktion - HENSOLDT will Voith-Mitarbeiter einstellen

Rheinmetall beginnt im Hamburger Hafen mit der Serienfertigung von Drohnenbooten und plant eine deutliche Ausweitung der Kapazitäten. Parallel setzt HENSOLDT auf Expansion und will vom Stellenabbau bei Voith betroffene Fachkräfte übernehmen.Weiter zum vollständigen Artikel bei finanzen.ch Weiter zum vollständigen Artikel bei finanzen.ch