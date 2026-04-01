DAX24.460 -1,0%Est505.996 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,6700 -1,9%Nas24.372 -0,4%Bitcoin63.942 +1,6%Euro1,1782 +0,4%Öl93,07 +0,7%Gold4.821 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 Lufthansa 823212 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y NEL ASA A0B733 Infineon 623100 Deutsche Telekom 555750 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 ITM Power A0B57L Commerzbank CBK100 Microsoft 870747 Deutsche Bank 514000 Allianz 840400 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nahost-Konflikt im Blick: DAX in Rot -- Wall Street tiefer -- Alphabet verhandelt mit Marvell über KI-Chips -- NEL, ITM Power, BYD, DroneShield, Siemens Energy, VW, Lufthansa & Co. im Fokus
Top News
Meta-Aktie im Blick: Social-Media-Gigant plant offenbar großen Stellenabbau wegen KI Meta-Aktie im Blick: Social-Media-Gigant plant offenbar großen Stellenabbau wegen KI
Aktien von Alphabet und Marvell im Fokus: Offenbar Verhandlungen um neue KI-Chips Aktien von Alphabet und Marvell im Fokus: Offenbar Verhandlungen um neue KI-Chips
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT & TKMS: Rheinmetall startet Drohnenboot-Produktion - HENSOLDT will Voith-Mitarbeiter einstellen

20.04.26 15:09 Uhr

Rheinmetall beginnt im Hamburger Hafen mit der Serienfertigung von Drohnenbooten und plant eine deutliche Ausweitung der Kapazitäten. Parallel setzt HENSOLDT auf Expansion und will vom Stellenabbau bei Voith betroffene Fachkräfte übernehmen.Weiter zum vollständigen Artikel bei finanzen.ch