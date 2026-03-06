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Heute im FokusNahostkonflikt im Blick: DAX in Grün -- Asiens Börsen letztlich uneins -- Anthropic steuert wohl auf IPO zu -- Abivax, Bayer, Infineon, Siemens Energy, DroneShield, Alphabet, Berkshire, BYD im Fokus
Super Micro-Aktie hebt dank AMD und Arm ab. Rüstungsaktien: CSG greift tiefer nach Alzchem. Trump: Gespräche mit Iran gehen weiter. HPE-Aktie explodiert nach starken Quartalszahlen. GoPro: Teure Speicherchips gefährden Unternehmen. Florida verklagt OpenAI. Kaufempfehlung katapultiert DHL auf Hoch seit 2022. KI-Boom treibt STMicro & Co. an. UniCredit knackt wohl 30-Prozent-Marke bei Commerzbank. Micron-Aktie pausiert Rekordlauf.
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