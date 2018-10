Aktien Wien Schluss: 4. Erholungstag in Folge

indizes in diesem Artikel ATX 3.156,9

2,3% Charts

News

Analysen

WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Mittwoch deutlich im Plus geschlossen. Der ATX stieg 74,22 Punkte oder 2,40 Prozent auf 3161,09 Einheiten. In einer starken internationalen Börsenlandschaft setzte auch der heimischen Aktienmarkt seinen Erholungskurs fort. Der ATX absolvierte damit bereits seinen 4. Gewinntag in Folge.

In der laufenden Berichtssaison legten OMV, AMAG und AT&S aktuelle Quartalsausweise vor. Die OMV-Aktie reagierte mit einem deutlichen Aufschlag von 4,7 Prozent auf 49,13 Euro. Die Analysten von Goldman Sachs schrieben in einer ersten Einschätzung, dass sowohl der Nettogewinn als auch das Betriebsergebnis jeweils vor Sondereffekten die Erwartungen übertroffen hätten. Die Experten sehen zudem einen attraktiven Zeitpunkt zum Einstieg in die OMV-Aktie. OMV-Chef Rainer Seele spricht vom besten Ergebnis seit zehn Jahren, "wenn wir alle Sondereffekte weglassen".

AT&S-Aktien verteuerten sich um ebenfalls satte 4,9 Prozent auf 20,95 Euro. Der steirische Leiterplattenhersteller hat in der ersten Hälfte seines Geschäftsjahres 2018/19 sein Konzernergebnis deutlich von 15,4 Millionen auf 55,4 Millionen Euro gesteigert und zudem die Umsatz- und Ergebnisprognose für das Gesamtjahr angehoben.

Die AMAG-Titel fielen hingegen um 2,2 Prozent auf 35,00 Euro. Der Aluminiumhersteller hat in den ersten drei Quartalen 2018 wegen höherer Kosten im Geschäftsbereich Walzen und gestiegenen Rohstoffkosten etwas weniger Gewinn gemacht.

Klar im Plus schlossen auch die Schwergewichte Andritz (plus 3,3 Prozent), Voestalpine (plus 2,2 Prozent), Erste Group (plus 1,9 Prozent) und Raiffeisen Bank International (plus 0,8 Prozent)./ste/APA/nas