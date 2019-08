Aktien Wien Schluss: ATX geht knapp behauptet aus Handel

WIEN (dpa-AFX) - Nachdem die Wiener Börse am Dienstag nach einem knapp behaupteten Start im Verlauf deutlich ins Plus drehen hatte können, gab der ATX im Späthandel seine Gewinne vollständig ab und schloss am Ende wieder schwächer. Der ATX fiel 4,26 Punkte oder 0,15 Prozent auf 2.890,19 Einheiten.

Zum Vergleich die wichtigsten Börsenindizes um 17.30 Uhr: Dow Jones/New York +0,18 Prozent, Dax (DAX 30)/Frankfurt -0,54 Prozent, FTSE-100/London -0,72 Prozent und CAC-40/Paris +0,02 Prozent.

Bestimmendes Thema war erneut der Handelsstreit zwischen den USA und China, der am Montag mit einer Abwertung des chinesischen Yuan erneut in den Mittelpunkt gerückt war. Andere Impulse für den Aktienhandel hielten sich am Berichtstag stark in Grenzen. Einerseits standen keine kursbewegenden Konjunkturdaten auf dem Programm. Andererseits machte die Berichtsaison in Wien heute eine Pause, es wurden keine Quartalsberichte heimischer Konzerne veröffentlicht.

Am Mittwoch wird hingegen unter anderem Lenzing Geschäftszahlen präsentieren. Analysten der Erste Group (Erste Group Bank) und der Raiffeisen Centrobank (RCB) schätzen für das zweite Quartal im Mittel einen zur Vorjahresperiode stabilen Umsatz von 527,8 Millionen Euro (plus 1 Prozent). Das Betriebsergebnis (Ebit) dürfte fast um ein Fünftel zurückgehen: Hier beläuft sich die Konsensusschätzung auf rund 49,2 Millionen Euro. Unterm Strich sollte das Konzernergebnis bei 34,3 Millionen Euro liegen (minus 17 Prozent). Die Lenzing-Papiere schlossen mit plus 0,23 Prozent behauptet bei 87,85 Euro.

Auch die voestalpine wird morgen Ergebnisse vorlegen. Beim Umsatz in den ersten drei Monaten des laufenden Geschäftsjahres prognostizieren die Experten der Erste Group, der Raiffeisen Centrobank (RCB), der Baader Bank und der Deutschen Bank im Schnitt einen Rückgang auf 3,42 Milliarden Euro. Das wäre ein moderates Minus von rund eineinhalb Prozent zum Vorjahresquartal. Für das operative Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) prognostizieren die Analysten im Q1 durchschnittlich 166,9 Millionen Euro. Damit würde das EBIT im Jahresvergleich um fast die Hälfte einbrechen. Die Papiere der voestalpine legten leichte 0,14 Prozent auf 22,21 Euro zu.

Außerdem wird Polytec seine Bücher öffnen. Im Vorfeld des Halbjahresfinanzberichts gaben die Polytec-Aktien um 1,07 Prozent auf 8,34 Euro nach. Noch stärker verbilligten sich die Papiere der Vienna Insurance Group (Vienna Insurance) (minus 1,78 Prozent), von FACC (minus 2,06 Prozent), BAWAG (minus 2,37 Prozent) und Porr (minus 4,01 Prozent). An der ATX-Spitze konnten hingegen die Titel von AT&S mit plus 4,96 Prozent auf 13,96 Euro Teile der hohen Vortagesverluste aufholen./rai/sto/APA/stk