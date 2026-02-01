DAX24.992 -1,1%Est506.114 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,1800 -5,2%Nas22.651 -1,0%Bitcoin54.782 -4,2%Euro1,1796 ±0,0%Öl71,38 -0,4%Gold5.215 +2,2%
Aktien Wien Schluss: ATX geht mit Gewinnen aus dem Handelstag

23.02.26 18:22 Uhr
Werte in diesem Artikel
Indizes
ATX
5.817,6 PKT 10,1 PKT 0,17%
Charts|News|Analysen

WIEN (dpa-AFX) - Der Wiener Aktienmarkt hat sich am Montag mit Gewinnen aus dem Handel verabschiedet. Der ATX legte 0,17 Prozent auf 5.817,57 Punkte zu und blieb damit knapp unter dem Schlusskurs-Rekord von vergangenem Mittwoch. Am Nachmittag hatte der heimische Leitindex das neue Rekordhoch von 5.856,94 Einheiten erreicht. Der ATX Prime gewann 0,07 Prozent auf 2.888,15 Einheiten. Die europäischen Leitbörsen gingen hingegen mit einem Minus aus dem Tag.

Große Unsicherheit herrscht rund um die US-Zölle. Nach einer Entscheidung des obersten US-Gerichtshofs gegen seine Zollpolitik hatte US-Präsident Donald Trump am Freitag einen weltweiten Zollsatz auf Importe in die USA von 10 Prozent angekündigt und diesen am Samstag auf 15 Prozent erhöht. Ein ranghoher Vertreter des Weißen Hauses bestätigte am Montag, dass auch auf viele EU-Importe in die Vereinigten Staaten künftig ein Zoll von 15 Prozent erhoben werden soll. Grundlage dafür sei das von Trump jüngst unterzeichnete weltweite Zolldekret. Das Weiße Haus beabsichtige, "angemessenere oder bereits ausgehandelte Zollsätze" wieder zu etablieren.

Das EU-Parlament legte die Umsetzung des Zollabkommens zwischen den USA und der EU erneut formell auf Eis. "Wir möchten von den Vereinigten Staaten die klare Zusicherung, dass sie das Abkommen einhalten, denn das ist das entscheidende Element", sagte der Vorsitzende des Handelsausschusses, Bernd Lange (SPD).

Unternehmensseitig war es zum Wochenbeginn hingegen ruhig. Der heimische Leitindex wurde von AT&S gestützt. Die Werte des steirischen Halbleiterherstellers legten um 5,24 Prozent zu. Noch stärker verbesserten sich die Titel von FACC. Die Aktien des Luftfahrtzulieferers stiegen erneut um etwas mehr als sechs Prozent. FACC war schon am Freitag um 6,48 Prozent nach oben geklettert.

Ein kräftiges Lebenszeichen gaben auch die Aktien von Agrana und Bajaj Mobility (KTM) von sich, die 2,17 sowie 1,95 Prozent zulegten.

Am unteren ATX-Ende standen Porr und Lenzing. Das Bauunternehmen verlor 2,09 Prozent. Die Werte des Faserherstellers fielen um 1,79 Prozent. Im prime market ging es für Mayr-Melnhof (Mayr-Melnhof Karton) Karton um mehr als sieben Prozent hinunter. Zudem sanken die Werte von Frequentis um 2,13 Prozent./rst/ste/APA/jha

