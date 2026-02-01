DAX24.988 -0,1%Est506.047 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,6400 -5,8%Nas23.166 -0,3%Bitcoin58.114 -1,3%Euro1,1892 -0,2%Öl68,86 -0,4%Gold5.007 -1,0%
Aktien Wien Schluss: ATX geht mit Verlusten aus dem Handelstag

10.02.26 18:28 Uhr
Werte in diesem Artikel
Indizes
ATX
5.724,3 PKT -29,2 PKT -0,51%
Charts|News|Analysen

WIEN (dpa-AFX) - Der Wiener Aktienmarkt hat sich am Dienstag mit Abschlägen aus dem Handel verabschiedet. Der ATX gab 0,51 Prozent auf 5.724,31 Punkte ab und konnte nicht an den Rekordlauf von Montag anschließen. Der ATX Prime verlor 0,45 Prozent auf 2.844,45 Einheiten. Die europäischen Leitbörsen gingen ebenfalls mit einem Minus aus dem Tag.

Im Fokus war der steirisch-deutsche Elektronikkonzern ams-Osram, der an der schweizerischen Börse notiert ist. ams-Osram hat das Geschäftsjahr 2025 erneut mit roten Zahlen abgeschlossen, den Verlust aber massiv eingedämmt. Gleichzeitig kündigte der Konzern ein neues Sparprogramm an. Das sorgte für Kursgewinne von 5,6 Prozent.

Wenig gute Nachrichten gab es zu Österreichs Industriekonjunktur. Österreichs Wirtschaft hat die zweijährige Rezessionsphase zuletzt hinter sich gelassen, wirklich auf Touren kommt die Konjunktur laut dem Wirtschaftsforschungsinstitut Wifo aber weiter nicht. Grund sei die schwache Nachfrage nach Exportgütern, die auch von US-Zöllen gedämpft wird. Erholungssignale kommen indes vom Arbeitsmarkt.

Industriewerte rahmten das ATX Prime-Segment ein. An der Spitze waren ZUMTOBEL, Mayr-Melnhof (Mayr-Melnhof Karton) und Lenzing mit plus 7,0, plus 3,6 beziehungsweise 3,3 Prozent. Die größten Abgaben verbuchte aber ebenfalls ein Industriepapier. Polytec verloren 6,4 Prozent.

Keine positiven Impulse für den ATX konnten die schwergewichtigen Bankenpapiere liefern. BAWAG gaben 2,3, Erste Group (Erste Group Bank) 1,6 und Raiffeisen Bank International (Raiffeisen) 0,1 Prozent ab.

International enttäuschten Daten zum US-Einzelhandelsumsatz im Dezember. Sie verharrten auf dem Niveau vom Vormonat. Volkswirte hatten im Schnitt mit einem Plus von 0,4 Prozent gerechnet./moe/spa/APA/jha

