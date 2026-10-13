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Aktien Wien Schluss: ATX gewinnt leicht

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ATX
6,627.90 EUR 18.14 EUR 0.27 %
News | Analysen

WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse ist am Dienstag mit moderaten Zuwächsen aus dem Handel gegangen. Der Leitindex ATX stieg um 0,27 Prozent auf 6.627,90 Punkte. Für den breiteren ATX Prime ging es 0,30 Prozent auf 3.252,82 Zähler hinauf. An den wichtigsten europäischen Börsen wurden überwiegend Verluste verzeichnet.

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Die Stimmung wurde durch negative Vorgaben aus den USA und Asien kaum getrübt. Besonders Technologiewerte litten dort unter anhaltenden Gewinnmitnahmen bei den Aktien von Chipherstellern.

Spekulationen über ein Ende der rasanten Preissteigerungen bei Speicherchips haben am Dienstag einen Ausverkauf bei Halbleiterwerten ausgelöst. Auslöser der aktuellen Verkäufe waren Börsianern zufolge Medienberichte, nach denen der chinesische Halbleiterkonzern CXMT eine neue Generation von Speicherchips für Rechenzentren auf den Markt bringen will.

Wien als technologiearme Börse blieb davon weitgehend unberührt. Lediglich die Papiere des Halbleiterproduzenten AT&S (ATS (AT&S)) spürten die Techschwäche und fanden sich 6,1 Prozent im Minus.

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Entlastung kam von den fallenden Ölpreisen, was die Inflationssorgen dämpfte. In der Spitze verbilligte sich die Nordseesorte Brent um rund zwei Prozent auf bis zu 104,71 Dollar je Barrel. Die Aussicht auf zusätzliche Diesellieferungen aus Russland milderte die Furcht vor Engpässen durch Angriffe auf Saudi-Arabien. US-Präsident Donald Trump hatte zuvor erklärt, Russland habe zugestimmt, Diesel auf die Weltmärkte zu liefern.

Der Baukonzern Strabag (STRABAG SE) gab bekannt, einen Großauftrag über seine rumänische Tochter Strabag S.R.L. in einem Konsortium erhalten zu haben. Der Auftragswert beträgt 219 Millionen Euro, wie das Unternehmen mitteilte. Strabag-Titel verloren 0,2 Prozent.

Der Flughafen Wien berichtete, im September am Standort Schwechat einen Passagierrückgang von 7,5 Prozent auf 2.910.597 Reisende verzeichnet zu haben. Flughafen-Wien-Aktien gewannen im ATX Prime trotzdem 0,8 Prozent.

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An der Spitze des ATX gingen Verbund 1,9 Prozent hinauf. Am Ende des ATX fanden sich Lenzing mit Abgaben von 6,3 Prozent. Damit haben die Papiere des Faserproduzenten in diesem Jahr bereits 55 Prozent verloren.

Die schwergewichteten Bankenwerte BAWAG und Erste Group (Erste Group Bank) tendierten mit plus 1,4 Prozent und plus 1,3 Prozent. Raiffeisen Bank International (Raiffeisen) gingen ohne Bewegung aus dem Tag.

Im Plus notierten die Anteilscheine der OMV mit 1,5 Prozent./moe/spa/APA/men

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