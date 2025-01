Aktien Wien Schluss: ATX gibt zu Wochenbeginn nach

Werte in diesem Artikel

WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Montag mit schwächerer Tendenz geschlossen. Der Leitindex ATX fiel um 0,57 Prozent auf 3.823,39 Zähler. Der ATX Prime schloss mit einem Minus von 0,53 Prozent bei 1.907,29 Punkten.

Auch die europäischen Leitbörsen starteten überwiegend schwächer in die neue Handelswoche. Marktbeobachter verwiesen auf den schwachen US-Techsektor. Vor allem der offensichtliche Erfolg des chinesischen KI-Start-ups DeepSeek sorgte dort für herbe Verluste. Das neue KI-Modell DeepSeek R1 soll deutlich kostengünstiger sein und mit weniger starken Chips auskommen, als die großen KI-Modelle der etablierten US-Anbieter.

Ins Blickfeld der Anleger rückten zum Wochenstart auch Konjunkturdaten aus Deutschland: So hat sich die trübe Stimmung in den Chefetagen der Unternehmen zum Jahresanfang überraschend etwas gebessert. Der Ifo-Geschäftsklimaindex als wichtigstes Barometer für die Konjunktur in Deutschland stieg leicht. Die Unternehmen beurteilten ihre Geschäftslage zwar etwas optimistischer als zuletzt, ihre Aussichten für die kommenden Monate allerdings skeptischer.

Unter den Bankwerten in Wien zeigten sich BAWAG mit einem Minus von 1,6 Prozent schwächer. Erste Group (Erste Group Bank) verloren 0,5 Prozent. Aktien von Raiffeisen schlossen hingegen um 0,6 Prozent höher.

Klar tiefer schlossen unter den weiteren Indexschwergewichten die Titel des Verbund und büßten gut drei Prozent ein. Die Anteilsscheine der OMV gaben um 0,9 Prozent nach. Andritz stiegen hingegen um 1,5 Prozent und voestalpine schlossen um 0,8 Prozent höher.

Anteilsscheine der Strabag gewannen am oberen Ende des Kurszettels 5,2 Prozent. Der Baukonzern hat seine Ergebnisprognose für 2024 deutlich erhöht. Österreichs größtes Bauunternehmen rechnet nun mit einer operativen Gewinnspanne (Ebit-Marge) von "nahe 6 Prozent", bisher waren "mindestens 4 Prozent" erwartet worden. Die Bauleistung soll im Gesamtjahr mit 19,2 Milliarden Euro etwa auf dem Vorjahresniveau liegen.

Aktien von Pierer Mobility büßten nach den Gewinnen am Freitag deutliche 10,6 Prozent ein. In der außerordentlichen Hauptversammlung haben die Aktionäre der KTM-Mutter Pierer Mobility der geplanten Kapitalerhöhung zugestimmt. Zudem segneten die Aktionäre die Ernennung von Remus-Miteigentümer und -CEO Stephan Zöchling als Aufsichtsrat ab, geht aus den auf der Pierer-Homepage veröffentlichten Dokumenten hervor./ger/ste/APA/jha