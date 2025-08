Aktien Wien Schluss: ATX legt deutlich zu

Werte in diesem Artikel

WIEN (dpa-AFX) - Der Wiener Aktienmarkt hat zum Wochenauftakt merklich zugelegt und die Verluste vom Freitag größtenteils wettgemacht. Der ATX gewann 1,38 Prozent auf 4.518,74 Punkte. Für den ATX Prime ging es um 1,27 Prozent hoch auf 2.262,06 Punkte. Europaweit zeigten die Kurse nach oben.

Ins Blickfeld rückten Konjunkturdaten dies- und jenseits des Atlantiks. Der Auftragseingang der US-Industrie ist im Juni belastet durch gefallene Transportaufträge gesunken. Die Bestellungen rutschten im Vergleich zum Vormonat um 4,8 Prozent ab. Volkswirte hatten dies erwartet.

In der Eurozone hat die Einschätzung von Finanzmarktexperten zur weiteren konjunkturellen Entwicklung überraschend einen Dämpfer bekommen. Es ist der erste Rückschlag beim Stimmungsindikator nach drei Anstiegen in Folge.

Enttäuschende US-Arbeitsmarktdaten hatten die Stimmung am Freitag eingetrübt. Neue Zollankündigungen der US-Regierung sorgten ebenfalls für Unsicherheit.

Nachrichten zu Unternehmen waren am Montag rar. Analysten der Deutsche Bank haben ihr Kursziel für die AT&S-Titel von 16,5 auf 15,5 Euro gesenkt. Die Aktien legten um 8,8 Prozent auf 19,20 Euro zu und standen damit an der Spitze des ATX. Am Freitag hatten die Aktien über 20 Prozent verloren, nachdem der steirische Leiterplattenhersteller im ersten Quartal mehr Umsatz erzielt, jedoch seinen Verlust ausgeweitet hatte.

Papiere der Erste Group (Erste Group Bank), die am Freitag nach Halbjahreszahlen nachgelassen hatten, kletterten um 4,2 Prozent nach oben auf 82 Euro. Hier hatten die Experten der Deutsche Bank das Kursziel von 84 auf 86 Euro angehoben.

Auch die anderen schwergewichteten Papiere der BAWAG legten mit plus 2,7 Prozent merklich zu. RBI-Titel gingen unverändert aus dem Handel./spo/ste/APA/jha