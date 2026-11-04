Aktien Wien Schluss: ATX legt deutlich zu

04.11.26 18:23 Uhr

WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat sich am Mittwoch mit sehr starken Kursgewinnen aus dem Handel verabschiedet. Der ATX legte um 1,91 Prozent auf 6.518,52 Punkte zu. Nach oben gezogen wurde der Leitindex vor allem von den deutlichen Zuwächsen der schwergewichteten Bankenwerte. Die Aktien von BAWAG, Erste Group (Erste Group Bank) und Raiffeisen Bank International (Raiffeisen) kletterten zwischen 3,5 und 5,8 Prozent hoch.

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Auch an den europäischen Leitbörsen gab es eine klar positive Tendenz zu sehen. Europaweit standen die Bankenaktien in einer Branchenbetrachtung mit Abstand am weitesten in der Gewinnzone und gehörten zu den größten Profiteuren der US-Zwischenwahlen. Bankaktien profitieren laut Börsianern von Umschichtungen aus dem Tech-Bereich und den USA in europäische Substanzwerte. Die Geldhäuser seien zuletzt von den Diskussionen um die immensen Investitionen in KI und ihre Amortisierung zumindest indirekt betroffen gewesen. Zudem seien die EZB-Zinserwartungen zuletzt wieder gestiegen. Die Inflationsdaten für den Euroraum im Oktober haben nach Ansicht der Volkswirte der ING die Aussichten auf eine Zinserhöhung im Dezember erhöht.

In Wien lagen auf Unternehmensebene kaum Meldungen vor. Erst am Donnerstag nimmt die Berichtssaison Fahrt auf und es werden Mayr-Melnhof (Mayr-Melnhof Karton), Lenzing, Verbund und AT&S (ATS (AT&S)) ihre Quartalszahlen vorlegen. Die Papiere des Leiterplattenherstellers AT&S fielen in einem schwachen Technologieumfeld um 5,4 Prozent. Lenzing zogen vor der Ergebnisvorlage vier Prozent hoch. Mayr-Melnhof gewannen 2,9 Prozent und bei den Verbund-Anteilsscheinen gab es ein leichtes Minus von 0,1 Prozent.

Auf Analystenseite meldeten sich Barclays zur Raiffeisen Bank International (RBI) und bestätigte ihr neutrales Anlagevotum "equal-weight" für die Aktie. Nach den jüngsten Zahlen der Bank wurde das Kursziel für die Papiere leicht von 60 auf 61 Euro erhöht. Die RBI-Titel zogen um 5,8 Prozent auf 59,90 Euro hoch. Auch die Experten von Deutsche Bank Research haben ihre Empfehlung "Hold" für die RBI-Aktien nach Zahlen unverändert belassen. Das Kursziel wurde weiter mit 48 Euro je Aktie benannt.

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Die OMV-Aktie wurde von rückläufigen Ölpreisen gebremst und fiel um 0,7 Prozent. Die Versicherer UNIQA und Vienna Insurance verteuerten sich um 3,2 beziehungsweise 2,4 Prozent./ste/spa/APA/jha