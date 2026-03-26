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Aktien Wien Schluss: ATX legt leicht zu

30.03.26 18:34 Uhr
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Aktien
Verbund AG
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ATX
5.293,9 PKT 23,1 PKT 0,44%
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WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Montag mit moderaten Gewinnen geschlossen. Der ATX holte anfängliche Verluste im Nachmittagsverlauf auf und beendete den Tag mit einem Plus von 0,44 Prozent und 5.293,88 Punkten. Der breiter gefasste ATX Prime legte 0,42 Prozent auf 2.629,59 Zähler zu. Auch an anderen Börsen in Europa ging es leicht nach oben. Das beherrschende Thema blieben dabei weiter der Iran-Krieg und die Ängste vor den ökonomischen Folgen.

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Die wegen des Konflikts stark gestiegenen Ölpreise hatten zuletzt noch Ängste vor hoher Inflation und damit auch gegensteuernden Zinserhöhungen der Notenbanken geschürt. Für etwas Hoffnung sorgten nun aber Signale für mögliche Fortschritte bei der Lösung des Konflikts. US-Präsident Donald Trump schrieb auf seiner Plattform Truth Social, die USA führten "ernsthafte Gespräche mit einer neuen und vernünftigeren Regierung" im Iran, um die Militäroperation zu beenden. Es seien "große Fortschritte erzielt" worden.

Zudem dämpften zuletzt auch die Aussagen mehrerer EZB-Vertreter etwas die Ängste vor bald anstehenden Zinserhöhungen der Notenbank. Die am Montag gemeldeten Inflationsdaten aus Deutschland belegten zwar den preistreibenden Einfluss des Ölpreishöhenflugs, dies war aber erwartet worden und bewegte die Börsen nicht.

Schwach zeigten sich am Montag nach Meldung einer Übernahme in Rumänien die Aktien der RBI und verloren 1,3 Prozent. Die Bank hat am Wochenende bekannt gegeben, dass sie die rumänischen Geschäftsbereiche der BBVA-Tochter (BBVA) Garanti für 591 Millionen Euro übernehmen werde. Die Analysten der Erste Group werteten die Übernahme in einer ersten Reaktion positiv. Der Kauf passe gut in die Gesamtstrategie der RBI und verringere zudem den relativen Anteil des Russland-Geschäfts, so das Fazit der Experten.

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Größere Verluste verbuchten auch Lenzing (minus 2,2 Prozent) und voestalpine (minus 1,9 Prozent). Andritz verloren bedingt durch einen Dividendenabschlag 3,9 Prozent.

Gesucht waren angesichts der jüngsten Ölpreisrally die Ölwerte OMV und SBO mit Gewinnen zwischen 2 und 3 Prozent. Auch an anderen Börsen in Europa fanden sich Aktien aus der Ölbranche unter den Tagesgewinnern. Die Rohölpreise haben am Montag ihren jüngsten Höhenflug zeitweise noch etwas fortgesetzt.

Tagesgewinner im ATX waren Verbund. Die Aktien des Stromversorgers profitieren von der europaweit positiven Branchenstimmung und stiegen trotz einer Kurszielsenkung um 4,2 Prozent auf 66,35 Euro. Die Analysten der kanadischen Bank RBC haben ihr Kursziel für die Aktien des Verbund am Montag angesichts der hohen Nettoverschuldung des Versorgers von 57,50 auf 56,5 Euro gesenkt und ihre Einstufung "Underperform" bestätigt./APA/zb

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05.12.2012Verbund outperformExane-BNP Paribas SA
01.11.2012Verbun a reduceNomura
19.10.2012Verbun a outperformExane-BNP Paribas SA
07.09.2012Verbun a outperformExane-BNP Paribas SA
10.08.2012Verbun a kaufenFuchsbriefe
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05.12.2012Verbund outperformExane-BNP Paribas SA
19.10.2012Verbun a outperformExane-BNP Paribas SA
07.09.2012Verbun a outperformExane-BNP Paribas SA
10.08.2012Verbun a kaufenFuchsbriefe
01.08.2012Verbun a outperformExane-BNP Paribas SA
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27.07.2012Verbun a neutralUBS AG
02.03.2012Verbun a haltenErste Bank AG
24.02.2012Verbun a haltenErste Bank AG
28.10.2011Verbun a haltenErste Bank AG
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01.11.2012Verbun a reduceNomura
21.11.2011Verbun a reduceNomura
30.06.2011Verbun a sellUBS AG
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28.10.2009Verbund sellSociété Générale Group S.A. (SG)

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