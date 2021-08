Aktien Wien Schluss: ATX legt nach zwei Verlusttagen wieder zu

Indizes in diesem Artikel ATX 3.636,5

WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse ist am Mittwoch mit klaren Gewinnen aus dem Handel gegangen und hat nach zwei Verlusttagen in Folge wieder etwas Terrain gutgemacht. Der Leitindex ATX schloss 1,24 Prozent höher bei 3636,47 Punkten. Der breiter gefasste ATX Prime gewann 1,19 Prozent auf 1840,35 Zähler. Der österreichische Aktienmarkt hatte von Handelsbeginn an zulegt und seine Kursgewinne am späteren Nachmittag noch einmal deutlich ausgebaut.

Damit entkoppelte sich Wien vom tendenziell negativen europäischen Börsentrend. An den meisten Handelsplätzen drückten Sorgen wegen der geopolitischen Risiken durch die Machtübernahme der Taliban in Afghanistan sowie die durch die Delta-Variante steigenden Corona-Infektionszahlen deutlich auf die Stimmung der Anleger.

Wirtschaftsdaten trieben den Wiener Markt am Mittwoch ebenfalls nicht an. Weder die steigenden Inflationsraten aus Österreich und der Eurozone , noch die US-Daten aus der Baubranche lieferten stärkere Impulse. Nach Börsenschluss steht mit der Veröffentlichung des FOMC-Protokolls am Abend noch ein wichtiges Ereignis bevor. Das Sitzungsprotokoll der jüngsten Fed-Zinssitzung soll Hinweise liefern, wie es mit der US- Geldpolitik weitergeht.

Am Mittwoch nahm die Berichtssaison in Wien wieder Fahrt auf. Der Luftfahrtzulieferer FACC erzielte in den ersten sechs Monaten 2021 wieder einen kleinen Gewinn von 3,2 Millionen Euro. Die Analysten der Baader Bank bestätigten daraufhin ihre Einschätzung "Reduce" und das Kursziel von 8,50 Euro. Das Marktumfeld für FACC bleibe weiterhin "herausfordernd", hieß es. Allerdings habe der Luftfahrtzulieferer die Talsohle wohl durchschritten. Die Anleger zeigten sich hocherfreut, die Aktien sprangen mit plus 8,63 Prozent auf 8,69 Euro an die Spitze der Kursgewinner im Prime Market.

Auch Vienna Insurance Group (Vienna Insurance) (VIG) legten Halbjahresergebnisse vor. Der Versicherer steigerte das Ergebnis vor Steuern demnach um 25 Prozent, und das Prämienvolumen wuchs um 3,5 Prozent. An seinem Ausblick hält das Management fest. Nach Kursverlusten im Tagesverlauf drehten die Papiere ins Plus und nahmen einen Kursgewinn von 0,81 Prozent mit aus dem Handel.

Die Papiere des Konkurrenten Uniqa legten um 1,42 Prozent zu. Der Konzern legt an diesem Donnerstag seine Halbjahresergebnisse vor. Außerdem wollen Mayr-Melnhof (Mayr-Melnhof Karton) (keine prozentuelle Veränderung), Semperit (minus 2,31 Prozent) und Schoeller-Bleckmann Zahlen veröffentlichen./APA/stw