DAX25.176 +0,8%Est506.173 +0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,7200 +6,5%Nas23.130 +1,2%Bitcoin58.237 +7,1%Euro1,1808 +0,3%Öl70,98 -0,3%Gold5.207 +1,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA PayPal A14R7U Bayer BAY001 Microsoft 870747 Infineon 623100 Nordex A0D655 Amazon 906866 Lufthansa 823212 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX beendet Handel im Plus -- NVIDIA präsentiert nachbörslich Bilanz -- Apple, PayPal, Circle, Fresenius, Nordex, E.ON, Rheinmetall, DroneShield, Siemens Energy im Fokus
Top News
Oracle: Bis 2030 könnte sich das EPS verdoppeln oder sogar verdreifachen – einstelliges KGV. Was für die Aktie spricht! Oracle: Bis 2030 könnte sich das EPS verdoppeln oder sogar verdreifachen – einstelliges KGV. Was für die Aktie spricht!
Ausblick: PUMA SE stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor Ausblick: PUMA SE stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Aktien Wien Schluss: ATX legt zu

25.02.26 18:05 Uhr
Werte in diesem Artikel
Indizes
ATX
5.766,1 PKT 57,4 PKT 1,01%
Charts|News|Analysen

WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Mittwoch fester geschlossen. Der ATX gewann 1,01 Prozent auf 5.766,12 Punkte, nachdem der Leitindex am Vortag noch deutlich nachgegeben hatte. Zur Wochenmitte legten auch die europäischen Leitbörsen und die Wall Street im Verlauf zu.

Wer­bung

In Wien rückten auf Unternehmensebene EVN und FACC mit Zahlenvorlagen ins Blickfeld. Die Zahlenwerke wurden von den Analysten der Erste Group als im Rahmen der Erwartungen eingestuft. Die Titel des niederösterreichischen Energieversorgers EVN gaben leicht um 0,3 Prozent nach und beim Luftfahrtzulieferer FACC gab es ein deutliches Plus von 7,5 Prozent.

Der oberösterreichische Luftfahrtzulieferer FACC hat 2025 den höchsten Umsatz der Unternehmensgeschichte erzielt. Auch beim operativen Ergebnis (Ebit) verzeichnete das Unternehmen ein deutliches Plus von 49,4 Prozent.

EVN hat im ersten Quartal seines Geschäftsjahres 2025/26 unter dem Strich mehr verdient. Das Konzernergebnis stieg gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 9,8 Prozent auf 126,9 Millionen Euro. Die Umsatzerlöse verzeichneten einen Anstieg um 3,3 Prozent auf 830,7 Millionen Euro.

Wer­bung

Von Analystenseite meldete sich die Erste Group auch zur SBO-Aktie und revidierte ihr Kursziel für die Titel des niederösterreichischen Ölfeldausrüsters von 37,2 auf 39,8 Euro. Zudem wurde das Anlagevotum "Accumulate" bestätigt. Die SBO-Titel gewann 5,8 Prozent auf 37,35 Euro.

Weiters setzten die Erste-Experten ihr Kursziel für die BAWAG-Titel von 115 auf 145 Euro merklich nach oben. Hier wurde die Empfehlung "Hold" bestätigt. Die Papiere der Bank gewannen 1,9 Prozent auf 133,40 Euro.

Das Wienerberger-Kursziel wurde von Barclays um neun Prozent von 35 auf 32 Euro gekürzt. Das Votum "Overweight" wurde unverändert belassen. Die Titel des Baustoffherstellers fielen um 0,6 Prozent auf 27,96 Euro.

Wer­bung

Weiters passte die Berenberg Bank ihr Kursziel für die Wienerberger-Aktie leicht von 35 auf 34 Euro an. Die Anlageempfehlung wurde hier mit "Buy" bestätigt.

Erste Group-Aktien verteuerten sich um 1,8 Prozent. Die Bank wird am Donnerstag Quartalszahlen vorlegen. Die Titel des Branchenkollegen Raiffeisen Bank International (Raiffeisen) steigerten sich um 2,9 Prozent. Im Technologiebereich sackten AT&S-Anteilsscheine um 5,1 Prozent ab./ste/spa/APA/jha