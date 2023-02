Aktien Wien Schluss: ATX legt zweiten Tag in Folge deutlich zu

Indizes in diesem Artikel ATX 3.434,8

WIEN (dpa-AFX) - Der Wiener Aktienmarkt ist am Mittwoch erneut mit deutlichen Aufschlägen aus dem Handel gegangen. Aussagen vom US-Notenbankchef Jerome Powell am Vorabend, dass der Prozess der sinkenden Inflation begonnen habe, sorgte für positive Stimmung an den weltweiten Börsen. Der österreichische Leitindex ATX schloss mit 3434,81 Punkten 1,39 Prozent höher. Der ATX Prime legte ebenfalls um 1,39 Prozent auf 1725,83 Zähler zu.

Auch heute meldeten sich US-Notenbanker zu Wort. Führungsmitglieder der US-Notenbank sehen die Federal Reserve beim Leitzins auf dem Weg zum Gipfel. Die Fed sei diesem höchsten Punkt nun wahrscheinlich näher gekommen und könne weiterhin kleinere Schritte in Höhe von einem Viertelprozentpunkt machen, sagte der Chef des Fed-Bezirks New York, John Williams, am Mittwoch. Auch Fed-Direktorin Lisa Cook ist für Trippelschritte, zumal die Notenbank gewisse Fortschritte beim Zurückweichen der Inflation sehe.

Die Fed werde Kurs halten, bis die Inflation eingedämmt sei, betonte Cook in Washington. Sie sei mit den Zinserhöhungen noch nicht am Ende. Williams verortet den Gipfelpunkt beim Leitzins bei einem Niveau von 5 bis 5,25 Prozent: "Wir haben noch Arbeit vor uns", fügte er auf einer Veranstaltung des "Wall Street Journal" hinzu. Ähnlich hatte sich am Vorabend Fed-Chef Jerome Powell geäußert, der das geldpolitische Niveau für noch nicht restriktiv genug hält.

Bei den Einzelwerten in Wien standen Voestalpine nach Zahlen im Fokus, die Aktien legten allerdings um vergleichsweise moderate 0,8 Prozent zu. Der Linzer Stahlkonzern hat seine Gewinne in den ersten drei Quartalen des laufenden Geschäftsjahres 2022/23 deutlich ausgebaut. Das Ergebnis nach Steuern verbesserte sich gegenüber den rückwirkend angepassten Vergleichszahlen der Vorjahresperiode um 24 Prozent auf 864 Millionen Euro, wie das Unternehmen in der Früh bekannt gab. Der Umsatz kletterte "in einem insgesamt herausfordernden wirtschaftlichen Umfeld" um 29 Prozent auf 13,6 Milliarden Euro. Laut einem Kommentar der Erste Group entspräche das Resultat den Erwartungen.

Die bereits am Dienstag gefragten Ölwerte legten auch am Mittwoch deutlich zu. Die Aktien der teilstaatlichen OMV gewannen 1,7 Prozent an Wert, beim Ölfeldausrüster Schoeller-Bleckmann (SBO) gab es ein Plus von 3,1 Prozent.

Beim Energieversorger Verbund ging es um 2,6 Prozent nach oben. Der Verbund hat eine Absichtserklärung zu einer Kooperation bei grünem Wasserstoff mit der Energiefirma Masdar aus den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) unterzeichnet.

Die schwergewichteten und am Vortag starken Bankwerte tendierten erneut fest. Die Papiere der Erste Group legten um 2,5 Prozent zu. Bawag-Anteile haben sich unterdessen um 1,3 Prozent verteuert und die Titel der Raiffeisen Bank International (RBI) gewannen 2,4 Prozent.

Größter Gewinner im Marktsegment Prime Market waren S Immo mit plus 5,3 Prozent. Deutliche Verluste verzeichneten dagegen die Anteile von Marinomed, die um satte 4,6 Prozent nach unten fielen./spo/spa/APA/men