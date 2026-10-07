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Aktien Wien Schluss: ATX mit hohen Verlusten

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ATX
6,611.99 EUR -180.24 EUR -2.65 %
News | Analysen

WIEN (dpa-AFX) - Der Wiener Aktienmarkt hat sich am Mittwoch mit einer tiefroten Tendenz aus dem Handel verabschiedet. Der heimische Leitindex ATX rutschte starke 2,65 Prozent auf 6.611,99 Punkte nach unten. Zuvor hatte er noch drei klare Gewinntage in Folge absolviert. Aktuell liegt der ATX seit dem Jahresstart in Summe etwa 24 Prozent im Plus. Auch an den europäischen Leitbörsen ging es zur Wochenmitte mit den Aktienkursen deutlich in den Minusbereich.

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Am heimischen Aktienmarkt lag auf Unternehmensebene eine sehr dünne Meldungslage vor. Europaweit standen die Bankenwerte am stärksten unter Verkaufsdruck und die Branchenvertreter in Wien schlossen sich dieser Tendenz klar an.

Die Aktionäre der Erste Group mussten ein sattes Minus in Höhe von 4,9 Prozent verbuchen. BAWAG-Titel verbilligten sich um 3,8 Prozent und Raiffeisen Bank International fielen um starke 3,9 Prozent.

Unter den weiteren Schwergewichten büßten Andritz 4,3 Prozent ein. Voestalpine reduzierten sich um 3,6 Prozent. Wienerberger sanken 3,5 Prozent. Unter den europaweit schwachen Technologiewerten rutschten AT&S-Anteilsscheine 2,9 Prozent tiefer. Klar zulegen konnten hingegen die OMV-Papiere mit plus 2,4 Prozent.

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Bei Lenzing ging der jüngste Abwärtsschub mit minus 3,1 Prozent weiter. Seit dem Jahresauftakt haben die Papiere des Faserherstellers in Summe bereits um fast 50 Prozent an Kurswert eingebüßt. Ein Großteils dieses Minus haben die Aktien in den vergangenen Tagen nach der Ankündigung einer Kapitalerhöhung in der Vorwoche eingefahren./ste/mik/APA/nas

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