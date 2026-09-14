DAX 25.441 -0,5%ESt50 6.260 -1,0%MSCI World 4.937 +0,6%Top 10 Crypto 10,33 +1,7%Nas 26.252 -0,3%Bitcoin 68.165 +2,9%Euro 1,1551 -0,4%Öl 107,7 +2,9%Gold 4.303 -1,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Aktien Wien Schluss: ATX mit kräftigen Abschlägen

Werte in diesem Artikel
Indizes
ATX
6,763.22 EUR -122.01 EUR -1.77 %
News | Analysen

WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat sich am Montag mit kräftigen Abschlägen aus dem Handel verabschiedet. Der ATX schloss mit einem Minus von 1,77 Prozent bei 6.763,22 Punkten. Der ATX Prime verlor 1,76 Prozent auf 3.319,37 Zählern. Auch an den europäischen Leitbörsen überwogen die klar negativen Vorzeichen.

Werbung

Aufkommende Skepsis beim Thema Künstliche Intelligenz (KI) schickte die Halbleiterbranche weltweit auf Talfahrt. Große amerikanische KI-Firmen sind nach eigenen Angaben bereit, die Entwicklung der Technologie zu verlangsamen. Dario Amodei, Chef des KI-Unternehmens Anthropic, zeigte sich am Wochenende besorgt, dass in sechs bis zwölf Monaten ein KI-Schwarm in der Lage sein könnte, das gesamte Internet zu übernehmen und potenziell Hunderte Milliarden Dollar Schaden zu verursachen. An der Wiener Börse verbilligten sich die Anteilsscheine des Leiterplattenherstellers AT&S (ATS (AT&S)) um über neun Prozent.

Zudem kletterten die Ölpreise wieder in Richtung der Marke von 110 US-Dollar. Nach oben gezogen wurden die Preise vor allem durch neuerliche Angriffe in der Straße von Hormuz und der zunehmenden Bedrohung der Meerenge Bab al-Mandab durch die Houthi-Miliz im Jemen. Über das Wochenende musste der weltgrößte Ölexporteur Saudi-Arabien wegen Drohnenangriffen zusätzlich eine wichtige Pipeline abschalten.

Für die Lenzing-Aktie setzte sich ihr negativer Trend mit einem Minus von mehr als drei Prozent fort, nachdem die Titel des oberösterreichischen Faserherstellers bereits am Freitag über drei Prozent verloren hatten. Auch Aktien des Baustoffkonzerns Wienerberger gaben um mehr als drei Prozent nach.

Werbung

Zudem fielen die schwergewichteten Bankwerte zum Teil deutlich. RBI sanken um 4,29 Prozent auf 63,65 Euro, Aktien der Erste Group (Erste Group Bank) verloren 1,72 Prozent auf 119,90 Euro. Dabei hatten die Analysten von Barclays beide Kursziele - RBI auf 59,00 Euro, Erste auf 135,00 Euro

- erhöht. Die BAWAG-Anteile sanken um 1,28 Prozent.

Zu den raren ATX-Gewinnern gehörten zu Handelsschluss die Werte von Strabag (STRABAG SE) (plus 0,75 Prozent), UNIQA (plus 0,66 Prozent), Österreichische Post (plus 0,48 Prozent) und OMV (plus 0,14 Prozent).

Im prime market verloren RHI Magnesita und Polytec jeweils knapp mehr als 3,50 Prozent. Aktien von Rosenbauer und Semperit stiegen hingegen jeweils um etwas über ein Prozent./rst/ste/APA/jha

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.