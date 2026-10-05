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Aktien Wien Schluss: ATX mit moderaten Gewinnen

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ATX
6,746.05 EUR 27.80 EUR 0.41 %
News | Analysen

WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse ist am Montag mit moderaten Gewinnen in die Woche gestartet. Der ATX beendete den Tag mit einem Plus von 0,41 Prozent und 6.746,05 Punkten. Auch an anderen Börsen in Europa gab es nur wenig Bewegung. Für Unsicherheit unter den Anlegern sorgen derzeit die wieder gestiegenen Anleiherenditen in einigen Ländern Europas, wie etwa Frankreich.

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Die politische Unsicherheit in Deutschland, Frankreich und Spanien sorgte zusätzlich für Zurückhaltung. Zudem hat auch der Ölpreis in den vergangenen Tagen wieder zugelegt.

Ölwerte gesucht, Porr und Lenzing schwach

Gut gesucht waren zum Wochenauftakt Aktien des Ölfeldausrüsters SBO, sie stiegen um 2,4 Prozent. OMV-Aktien legten moderater um 0,8 Prozent zu. Auch an anderen Börsen in Europa fanden sich Ölwerte am Montag unter den größeren Gewinnern.

Größere Nachfrage gab es auch in AT&S und RBI, die Aktien der beiden Unternehmen gewannen jeweils 1,8 Prozent. Unter dem neuen RBI-Chef Michael Höllerer wird die Strategie der Bank derzeit überarbeitet. Im Frühling 2027 soll sie bei einem Capital Markets Day im Detail vorgestellt werden, kündigte Höllerer am Montag im Klub der Wirtschaftspublizisten an.

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Tagesverlierer im ATX waren Porr mit einem Minus von 1,9 Prozent. Lenzing-Aktien setzten ihre jüngste Talfahrt in gebremsten Tempo fort und verloren 1,02 Prozent. Seit Jahresbeginn hat die Lenzing-Aktien damit schon 42 Prozent an Kurswert verloren. Auslöser der jüngsten Kurskorrektur war die Ankündigung einer Kapitalerhöhung./mik/ste/APA/nas

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